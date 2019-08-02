Amerika Orta Menzilli Füze Anlaşması'ndan Resmen Çekildi

Amerika Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan resmen çekildi. Söz konusu anlaşma “Soğuk Savaş” yıllarında 1987’de Rusya ve Amerika arasında imzalanmıştı.

Trump yönetimi Amerika’yı anlaşmadan çekme gerekçesi olarak Rusya’nın anlaşmayı ihlal etmesini gösterdi. Rusya bu iddiaları reddetti. Tarafların anlaşmanın devamı konusundaki görüşmeleri de sonuç vermedi ve bugün itibariyle Amerika anlaşmadan resmen çekilmiş oldu.

1987 yılında imzalanan anlaşma 500 ila 5500 km menzile sahip karadan havaya tüm orta menzilli füzelerin geliştirilmesini yasaklıyordu.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada “Amerika, Rusya’nın kasten ihlal ettiğibu anlaşmanın artık bir parçası olmayacak. Rusya’nın anlaşmayı ihlal eder şekilde füzeler geliştirmesi Amerika’yı ve müttefiklerini doğrudan tehdit etmektedir. Rusya’nın anlaşmaya uymaması Amerika’nın öncelikli çıkarlarına zarar vermektedir” ifadelerini kullandı.

Rusya’ysa Amerika’nın bu suçlamalarını reddetti ve Washington’un kasten bu şekilde davrandığını çünkü kendisinin füze geliştirmek istediğini öne sürdü.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması 1987 yılında dönemin Amerika Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı. Söz konusu anlaşma o tarihten bu yana yürürlükteydi.

