Amerika Orta Menzilli Füze Denemesi Yaptı

Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon yeni bir füze denemesi yaptıklarını duyurdu. Denemesi yapılan füze ABD ve Rusya arasında 1987’de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) ihlal eden özelliklere sahip. Ancak Amerika Başkanı Donald Trump, Rusya’nın anlaşmaya uymadığını söyleyerek Amerika’yı bu anlaşmadan çektiğini söylemişti.
Uzmanlar yapılan bu füze denemesinin Amerika’yı Rusya’yla gereksiz bir füze savaşına sokma riski taşıdığını söylüyorlar.
Denemesi yapılan füzenin nükleer olmayan başlık taşıma kapasitesine sahip olduğu ve sabit bir fırlatıcıdan fırlatıldığı belirtildi. California’yadaki Vandenderg Hava Kuvvetleri üssünden fırlatılan füze yaklaşık 800 km uçtuktan sonra okyanusa düştü.
Pentagon denemesi yapılan füzeye ilişkin fazla detay paylaşmadı. Daha önce yapılan açıklamalarda yetkililer 3 ila 4 bin km menzilli füze denemelerinin yapılmasının planladığını dile getirmişlerdi. 1987 yılında imzalanan anlaşmaysa 500 ila 5 km menzile sahip füzelerin geliştirilmesi ve denenmesini yasaklıyordu.
Denemenin ardından gazetecilerin, Amerika’nın Avrupa’ya orta menzilli füze yerleştirmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna yanıt veren Amerika Savunma Bakanı Mark Esper, “Orta menzilli füzeleri geliştirdikten sonra eğer komutanlarım isterlerse Asya ve Avrupa’daki müttefiklerimiz yakın şekilde çalışır ve fikirlerini alırız” dedi.
Amerika ve Rusya arasında nükleer silahların kısıtlanmasına yönelik Yeni Başlangıç adlı anlaşma 2010 yılında imzalanmış ve 2021 yılına kadar geçerli. Anlaşma tarafların herhangi bir görüşme yapmasına gerek olmaksızın otomatik olarak 5 yıl uzama özelliğine sahip. Ancak Trump yönetiminin bu anlaşmayı uzatma niyetinde olmayabileceği ifade ediliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum