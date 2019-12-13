Amerika Orta Menzilli Füze Denemesi Yaptı

Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon yeni bir füze denemesi yaptıklarını duyurdu. Denemesi yapılan füze ABD ve Rusya arasında 1987’de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) ihlal eden özelliklere sahip. Ancak Amerika Başkanı Donald Trump, Rusya’nın anlaşmaya uymadığını söyleyerek Amerika’yı bu anlaşmadan çektiğini söylemişti.

Uzmanlar yapılan bu füze denemesinin Amerika’yı Rusya’yla gereksiz bir füze savaşına sokma riski taşıdığını söylüyorlar.

Denemesi yapılan füzenin nükleer olmayan başlık taşıma kapasitesine sahip olduğu ve sabit bir fırlatıcıdan fırlatıldığı belirtildi. California’yadaki Vandenderg Hava Kuvvetleri üssünden fırlatılan füze yaklaşık 800 km uçtuktan sonra okyanusa düştü.

Pentagon denemesi yapılan füzeye ilişkin fazla detay paylaşmadı. Daha önce yapılan açıklamalarda yetkililer 3 ila 4 bin km menzilli füze denemelerinin yapılmasının planladığını dile getirmişlerdi. 1987 yılında imzalanan anlaşmaysa 500 ila 5 km menzile sahip füzelerin geliştirilmesi ve denenmesini yasaklıyordu.