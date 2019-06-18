Amerika Ortadoğu'ya 1000 Asker Daha Gönderiyor

Yeni gönderilecek olan 1000 asker, geçen ay Amerika’nın aldığı bölgeye 1500 asker gönderme kararına ek olarak alındı. Amerika, nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran’a yönelik yeni ambargolar getirdi ve İran’ın petrol satışının sıfıra düşürülmesini hedeflediğini açıkladı. Bu amaçla getirilen yeni ambargolar İran’la Amerika arasındaki tansiyonu yükseltti.

Savunma Bakanlığı yetkilileri bölgeye gönderilecek olan takviye birliğin, hava gücü istihbaratı, gözlem ve keşif amaçlı faaliyetler yürüten askerlerden oluşacağını belirtiyorlar. Ayrıca bölgedeki Amerika askerlerinin güvenliğini sağlayacak nitelikte askerlerin de takviye gönderilecek grubun içerisinde olacağı ifade ediliyor.

Shanahan “Son saldırılar, İran ve onların desteklediği güçlerin Amerika askeri personeline ve Amerika’nın çıkarlarına yönelik tehdit oluşturduğuna dair elimizdeki istihbaratın güvenilir ve geçerli olduğunu ortaya koydu” dedi.

Amerika Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Amerika’nın Ortadoğu’ya 1000 asker daha göndereceğini söyledi. Shanahan, askerlerin savunma amaçlı ve İran’ın bölgede yarattığı tehdide karşı bölgeye gönderileceğini söyledi.

Her ne kadar bölgede tankerlere yapılan saldırılarda sorumluluğu olduğu reddetse de İran daha önce yaptığı açıklamalarda kendisine yönelik yaptırımlara karşı Hürmüz Boğazı’ndan tanker geçişlerine izin vermeme tehdidinde bulunmuştu.

Amerika Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, bölgede petrol tankerlerine yönelik girişimlerin arkasında İran’ın bulunduğuna dair istihbarat bilgilerini, NATO yetkilileri, Çin, Kuveyt, Güney Kore ve İngiltere’den yetkililerle paylaştığını belirtiyorlar.

İran bu konudaki tüm iddiaları reddediyor.

Öte yandan İran, bu defa da uranyum zenginleştirme faaliyetleri konusunda ültimatom verdi.

2015 yılında imzalanan anlaşma İran’a 300 kg ve 3,67 oranında uranyum zenginleştirme imkanı tanıyor. Ancak İran Atom Enerjisi Organizasyonu Sözcüsü dün yaptığı açıklamada bu sınırın 10 gün içerisinde geçilebileceğini söyledi.

İran, anlaşmada imzası bulunan diğer ülkelerin İran’ın lehine olan şartların yerine getirilmesini aksi takdirde kendisinin de anlaşma koşullarına uymayacağını duyurmuş ve bunun için süre vermişti.