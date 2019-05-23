Amerika Ortadoğuya Takviye Asker Gönderecek Mi?

Ortadoğu’ya asker gönderme iddiasıyla ilgili olarak konuşan adı açıklanmayan bir yetkili, talebin Amerika Merkez Komutanlığı’ndan geldiğini, Pentagon’un bu talebi onaylayıp onaylamayacağının henüz net olmadığını söyledi.

Trump yönetimi yaptırımlar çerçevesinde İran’ın ana gelir kaynağı olan petrol satışını sıfıra düşürme hedefinde olduğunu söylüyor. Bu çerçevede aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkeye tanınan İran’dan petrol satın alma konusundaki muafiyet aybaşında sona erdi. Dün itibariyle Türkiye’nin de İran’dan petrol alımını tamamen durdurduğu açıklandı.

İddia İran’la tansiyonunun yükseldiği ve Amerika’nın bölgeye uçak gemisi ve bombardıman uçakları gönderdiği bir dönemde ortaya çıkmış durumda. Amerika 2015 yılında imzalanan İran Nükleer Anlaşması’ndan çekilmesinden bu yana Trump yönetimi, İran’a yönelik ekonomik yeni ambargolar uyguluyor ve İran'ı Ortadoğu’da istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunmakla suçluyor.

Amerika Savunma Bakanlığı’nın Ortadoğu’ya 5 bin asker göndermeyi planladığı konuşuluyor. İddia Reuters Haber Ajansı tarafından gündeme getirildi. Ajans haberini adı açıklanmayan iki Amerikalı yetkiliye dayandırdı.

Reuters Haber Ajansı’na konuşan yetkililerden biri, talep edilen birliklerin taarruz değil savunma amaçlı birlikler olduklarını söyledi. Dünyanın çeşitli noktasındaki Amerika Ordusu’na ait birimlerden zaman zaman bu tarz ek asker talebi geldiği ancak bunların her zaman karşılanmadığı hatırlatılıyor.

Söz konusu talebin Beyaz Saray’a iletilip iletilmediği konusunda da henüz bir bilgi yok.

Ancak son dönemde başta Başkan Trump olmak üzere Amerika yönetimi İran’ı bölgedeki Amerikan askerleri ve çıkarlarını hedef almaması konusunda uyarıyor ve bunun yıkıcı sonuçları olacağı ifadelerini kullanıyorlar.

Pentagon da bölgeye 5 bin asker gönderilmesi talebiyle ilgii olarak yorum yapmış değil.

Pentagon Sözcüsü Kumandan Rebecca Rebarich dün yaptığı açıklamada kendilerinin geleceğe dair planları ya da asker talepleri konusunda yorum yapmayacaklarını söyledi.

