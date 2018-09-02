Amerika-Pakistan Arasında ‘İptal’ Gerilimi

Pakistan, Amerika’nın bu ülkeye yönelik 300 milyon dolar tutarındaki askeri yardımın iptal edildiğine yönelik açıklamasına tepki gösterdi. İslamabad’a göre Washington bu parayı Pakistan’a ödemeye borçlu.

Pakistan Washington’un söz konusu parayı kendisine ödemeye borçlu olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili açıklama Dışişleri Bakanı Shah Mehmood’dan geldi.

Mehmood, “Bu herhangi bir Amerikan yardımından kesinti değil, bu yardım değil. Bu bölgesel güvenlik durumunu geliştirmek için kullandığımız bizim paramız ve bunu bize geri vermek zorundalar” dedi.

İki ülke arasındaki bu yeni anlaşmazlık tam da Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Pakistan ziyaretinden kısa bir süre önce gerçekleşti. Pompeo’ya ziyeretinde Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da eşlik edecek.

Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon Pakistan’a, İslambad’ın militanlara yönelik kararlı bir şekilde harekete geçmemesini gerekçe göstererek 300 milyon dolar tutarındaki yardımı iptal ettiğini açıklamıştı.

Amerika bir süredir Pakistan’a Afganistan’a saldırılar düzenleyen militanlara güvenli alan sağlamaması yönünde çağrılar yapıyordu.