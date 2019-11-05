Amerika Paris İklim Anlaşması'ndan Resmen Çekilme Başvurusunu Yaptı

Neredeyse dünyadaki tüm ülkelerin altına imza koymuş olmasına rağmen Başkan Trump ilk günden bu yana bu anlaşmaya karşı olduğunu dile getiriyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından beklenmesi gereken zorunlu 3 yıllık sürenin Pazartesi günü dolması üzerine Amerika anlaşmadan çekilme işlemlerine başladı. Çekilme süreci de 1 yıl sürecek. Çekilme sürecinin son günü, Amerika’da Başkanlık Seçimlerinin yapılacağı günün ertesi günü olan 4 Kasım 2020’ye denk geliyor.

Amerika, Çin’in ardından tüm dünyada en çok sera gazı salınımına neden olan ikinci ülke konumunda.

Amerika’nın Sesi’ne konuya ilişkin açıklama yapan Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Başkan Trump, diğer ülkelere tanınan imkanlara rağmenParis anlaşmasının Amerika’da iş dünyasına, çalışanlara ve vergi ödeyenlere adaletsiz biçimde zarar verdiği gerekçesiyle bu kararı aldı” dedi.

Trump hükümeti Amerika’nın Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesiyle ilgili işlemlere resmen başladığını Birleşmiş Milletler’e bildirdi. Küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının salımınını azaltmayı öngören anlaşma, 2015 yılında dönemin Başkanı Barack Obama tarafından imzalanmıştı.

Trump’ın başkanlık yarışındaki Demokrat rakipleri, anlaşmadan çekilme kararını desteklemiyorlar. Eğer demokrat adaylardan herhangi biri seçimi kazanırsa anlaşmadan çekilme kararını geri alabilir.

Demokratların adayların önde gelen ismi Joe Biden Twitter’dan konuya ilişkin “İklim krizi her gün daha kötüleşirken, Kaliforniya yanarken, Iowa sellerle mücadele ederken, Trump bilimi ve bizim uluslararası önderliğimiz yok saymaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler’e Paris Anlaşması’ndan resmen çekildiğimizi bildirdi. Bu utanç verici”mesajını paylaştı.

Paris Anlaşması içinde bulunduğumuz yüzyıldaki küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmayı hedefliyor.

Birleşmiş Milletler de Amerika’nın anlaşmadan çekilme başvurusunu doğruladı ancak konuya ilişkin daha sonra bir değerlendirme yapılacağını söyledi.

Trump yönetimi Paris anlaşması olmaksızın Amerika’daki sera gazı salınımının 2005’ten 2017’ye yüzde 13 azaldığını buna karşın ekonominin yüzde 19 büyüdüğünü söylüyor.

