Amerika Petrol ve Doğalgazda En Büyük Üretici Haline Geliyor

Amerika Dışişleri Bakanlığı Enerji Dairesi Yardımcısı Frans Fannon Amerika’nın gelişen teknoloji ve yapılan yatırımlar neticesinde bir numaralı gaz ve petrol üreticisi haline geleceğini söyledi. Fannon, “Gelecek 5 ila 10 yıl içerisinde verimli gaz havzalarımızdaki üretimin iki katına çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Singapur’da bir konferansta konuşan Fannon, “Bu Amerika’nın yakın zamanda üretimini ve ihracatını iki katına çıkaracağı ve yeni bir pazar yaratacağı anlamına geliyor” diye konuştu.

Aynı konferansta konuşan Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Fatih Birol da Amerika’nın küresel petrol ve gaz üretiminde tartışmasız lider hale geleceğini söyledi.

Petrol üretiminde bu yıl Amerika günlük 11 milyon varile ulaşarak en büyük petrol ithalatçısı ülke olan Suudi Arabistan’ın üzerine çıkmış oldu. Amerika bu üretimiyle en yüksek üretim yapan Rusya’ya da ulaşmış oldu.

Eylül ayı itibariyle Amerika’nın sağladığı artışla birlikte 3 büyük ülkenin üretimi günlük 33 milyon varile ulaşmış oldu.

Bu son 12 yıllık bazda günlük üretimin 10 milyon varil artması anlamına geliyor. Böylece Amerika, Rusya ve Suudi Arabistan tüm dünyanın petrol ihtiyacının üçte birini karşılayabilecek kadar petrol üretmeye başlamış oluyorlar.

Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Fatih Birol, 2023 yılı itibariyle Amerika’nın Avustralya ve Katar’la birlikte dünya doğalgaz ihtiyacının yüzde 60’ını karşılayacağını söyledi.

