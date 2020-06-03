Amerika Protestoların Sekizinci Gününde Yine Sokakta

ABD’de Floyd Protestolarının Sekizinci Günü ABD’de beyaz polis memuru tarafından gözaltına alınırken nefessiz bırakılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden siyah George Floyd’un ölümünün ardından patlak veren protestolar sekizinci gününde. Göstericiler Salı günü de başkent Washington, New York City, Los Angeles ve Houston başta olmak üzere birçok kentte adalet talebiyle sokaklardaydı. Ülke çapındaki protestolar genel olarak barışçı bir havada geçti.
Washington
Başkent Washington’da göstericiler Salı günü yeniden Beyaz Saray yakınlarındaki Lafayette Park yakınlarında toplandı. Pazartesi akşamı Başkan Donald Trump’ın St. Johns Kilisesi’ne yürüyerek gitmesi öncesinde barışçı protestoculara müdahale edilen parkta kez daha güçlü bir askeri polis varlığı olduğu gözlemlendi.
Lafayette Park yakınlarındaki göstericiler ve askeri polisi birbirinden ayıran telli bariyerler dikkat çekti. Protestocular sık sık tel bariyerlere vurdu. O anlarda zaman zaman artan gerginlik dışında protestolar genel olarak barışçıydı.
Başkent Washington’ın sembollerinden olan Lincoln Anıtı’nda da kalabalık bir gösterici grubu toplandı. Başkentte sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesine az zaman kala barışçı göstericiler yavaş yavaş dağılmaya başladı.
Pazartesi akşamı Lafayette Park'ta barışçı göstericilere müdahalenin hemen öncesinde Beyaz Saray güvenlik bariyerinin arka kısmında kameralar tarafından görüntülenen Adalet Bakanı William Barr, sokağa çıkma yasağının yine devreye gireceği Salı akşamı başkentte daha büyük bir güvenlik gücü varlığı olacağını söyledi.
New York
Barışçı gösteriler New York City’de de devam etti. Foley Meydanı’nda toplanan kalabalık helikopterler gözetiminde belediye binasına yürüdü.
New York Valisi Andrew Cuomo ise gün içinde yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Bil de Blasio ve New York Polis teşkilatını sert bir dille eleştirdi. Vali Cuomo, Belediye Başkanı ve polis güçlerinin pazartesi gecesi yaşanan şiddet ve yağmalama olayları sırasında işlerini doğru yapmadıklarını savundu.
Cuomo polisin protestocuların ardından şehirde terör estiren yağmacıları kontrol edemediğini düşündüğünü söyledi. 13 bin Ulusal Muhafız’ın hazır beklediğini ancak Belediye Başkanı’nın muhafızları kente sokmak istemediğini ekledi.
Vali Cuomo belediye başkanının kentteki protestolara karşı gösterdiği tutumun “utanç verici” olduğunu düşündüğünü ve gerekli görürse belediye başkanını görevden alma yetkisi olduğu hatırlattı, ancak henüz bunu yapmayacağını da ekledi.
New York City Belediye Başkanı Bill de Blasio ise “dışarıdan getirilecek askeri güçlerin” New York’ta daha büyük problemler yaratacağını düşünüyor.
Belediye Başkanı Bill de Blasio Salı sabahı yaptığı basın toplantısında, Pazartesi gece saat 23.00 te başlayan sokağa çıkma yasağının Salı akşamından 7 Haziran’a kadar 20.00’de başlayacağını ve sabah 5’te sona ereceğini söyledi.
Manhattan’ın 96. sokağının altındaki bölgenin bu bölgede yaşayanlar ve elzem çalışanlar dışında araç trafiğine kapatılacağını belirtti.
Los Angeles
Ülkenin batı yakasında da protestolar gün içinde geniş kitlelerin katılımıyla barışçı bir şekilde sürdü. Los Angeles Emniyet Müdürlüğü merkez binasının önünden yürüyen kalabalık sloganlar eşliğinde, “Tüm yaşamlar eşittir”, “Siyahların hayatı değerlidir” şeklinde mesajlar içeren pankartlar taşıdı.
Çok sayıda gösterici ABD'de polis şiddetinin protesto edildiği gösterilerle özdeşleşen “diz çökme” eylemini gerçekleştirdi. Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garectti de eylemde protestoculara eşlik etti.
Kentte Pazar gününden bu yana akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yasak Salı akşamı saat 6’da yürürlüğe girecek ve ertesi günü sabah 6’ya kadar devam edecek.
Houston
Teksas’ın Houston kentinde de protestocular ellerinde pankartlarla, sloganlar atarak belediye binasına yürüdü. George Floyd'un kardeşi LaTonya Floyd'un da katıldığı gösteriler gün içinde barışçı bir şekilde sürdü.
Teksas Valisi Greg Abbott, Başkan Trump’ın eyalet yönetimilerinin gerekli önlemleri almayı reddetmeleri halinde orduyu devreye sokacağı yönündeki açıklamasına atıfta bulunarak, “ABD ordusunun eyaletimize gelmesi için talepte bulunmayacağız. Teksas’ın başının çaresine Teksaslılar bakar “ dedi.
Abbott ayrıca yaklaşık 3 bin emniyet gücünün protestolarda güvenliği sağlamak için eyalet çapında görevde olduğunu söyledi.