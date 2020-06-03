Amerika Protestoların Sekizinci Gününde Yine Sokakta

ABD’de Floyd Protestolarının Sekizinci Günü ABD’de beyaz polis memuru tarafından gözaltına alınırken nefessiz bırakılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden siyah George Floyd’un ölümünün ardından patlak veren protestolar sekizinci gününde. Göstericiler Salı günü de başkent Washington, New York City, Los Angeles ve Houston başta olmak üzere birçok kentte adalet talebiyle sokaklardaydı. Ülke çapındaki protestolar genel olarak barışçı bir havada geçti.

Washington

Başkent Washington’da göstericiler Salı günü yeniden Beyaz Saray yakınlarındaki Lafayette Park yakınlarında toplandı. Pazartesi akşamı Başkan Donald Trump’ın St. Johns Kilisesi’ne yürüyerek gitmesi öncesinde barışçı protestoculara müdahale edilen parkta kez daha güçlü bir askeri polis varlığı olduğu gözlemlendi.

Lafayette Park yakınlarındaki göstericiler ve askeri polisi birbirinden ayıran telli bariyerler dikkat çekti. Protestocular sık sık tel bariyerlere vurdu. O anlarda zaman zaman artan gerginlik dışında protestolar genel olarak barışçıydı.