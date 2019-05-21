Amerika Rusya Arasında Kuzey Akım 2 Gerginliği

Amerika Enerji Bakanı Rick Perry, Rus doğalgazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinde yer alan şirketlere yönelik çok uzak olmayan bir gelecekte yaptırımların devreye alınacağını söyledi.

Kuzey Akım 2 boru hattı projesi Amerika ve bazı doğu Avrupa ülkeleri tarafından yoğun eleştirilere maruz kalıyor. Eleştirilerin nedeni bu hattın devreye alınmasının Avrupa Birliği’ni Rus gazına daha fazla bağımlı hale getirecek olması.

Amerika Enerji Bakanı Perry, Ukrayna’daki temasları sırasında yaptığı açıklamada “Kuzey Akım 2 hattına karşı Amerika’nın muhalefet sürüyor. Amerika’da Temsilciler Meclisi ve Senato’dan bir yasa geçerek Başkan’ın önüne gidecek ve Başkan da o yasayı imzalayacak. Bu yasayla Kuzey Akım 2 boru hattıyla ilgili yaptırımlar devreye girecek” dedi.

Kremlin’den bu açıklamalara yanıt geldi. Rusya, Almanya’ya uzanacak olan boru hattıyla ilgili olarak Amerika’nın tavrını, rekabet kurallarına aykırı ve Moskova ve Avrupalı ülkeler tarafından kabul edilemez olarak niteledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov telekonferans aracılığıyla gazetecilerin sorularını yanıtlarken “Amerika’nın bu davranışı sadece bizim açımızdan değil diğer birçok Avrupalı ülke tarafından da kabul edilemez” dedi.

