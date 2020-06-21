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Amerika-Rusya Arasında Nükleer Silahsızlanma Görüşmesi

21.06.2020 16:01 | Son Güncelleme

Amerika’yla Rusya arasında yeni haftanın ilk günü nükleer silahsızlanma konusunda görüşmelerin başlaması bekleniyor. Washington Çin’in de görüşmelere katılmasından yana. Guardian gezetesinde yer alan habere göre Washington ve Moskova 1 yıldan fazla aranın ardından nükleer kapasiteleriyle ilgili görüşmelere Avusturya’nın başkenti Viyana’da Pazartesi başlıyor. Ancak Başkan Donald Trump’ın seçimlerre 4 ay kala bu konuda bir anlaşmaya istekli olup olmadığı belli değil. Amerika’nın...

Amerika-Rusya Arasında Nükleer Silahsızlanma Görüşmesi

Amerika’yla Rusya arasında yeni haftanın ilk günü nükleer silahsızlanma konusunda görüşmelerin başlaması bekleniyor. Washington Çin’in de görüşmelere katılmasından yana.

Guardian gezetesinde yer alan habere göre Washington ve Moskova 1 yıldan fazla aranın ardından nükleer kapasiteleriyle ilgili görüşmelere Avusturya’nın başkenti Viyana’da Pazartesi başlıyor.

Ancak Başkan Donald Trump’ın seçimlerre 4 ay kala bu konuda bir anlaşmaya istekli olup olmadığı belli değil.

Amerika’nın bu konudaki temsilcisi Marshall Billingslea Viyana’da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov’la gerçekleştirilecek görüşmede Amerikan heyetine liderlik edecek. Billingslea, Çin’den de görüşmeye temsilci göndermesini istedi.

Trump, Çin’in de görüşmelere katılması konusunda sürekli ısrarlı oldu ama Pekin bunu reddediyor.

Çin’in 320 nükleer bombası bulunduğu değerlendiriliyor. Bu rakam Amerika ve Rusya’nın toplam nükleer kapasitesinin 20’de birinden az.

Bu ay başında Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Pekin’in görüşmelee katılması konusunda zamanın uygun olmadığını kaydetmişti.

Viyana’da iki gün sürmesi beklenen görüşmelerde ana gündem maddesi 2010 tarihli “New Start Treaty” adlı anlaşma. Söz konusu anlaşma Rusya ve Amerika’nın nükleer başlıklarını 1550 ile sınırlandırıyor.

Anlaşma gelecek Şubat ayında sona eriyor fakat kolayca 5 yıl daha uzatılması söz konusu.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin bunu kolayca uzatabileceğini açıklamıştı. Trump yönetimi ise bu konuda nihai kararını vermis değil.

Amerika ise Çin’in de katılımıyla stratejik olmayan silahları da kapsayan daha içerikli bir anlaşmadan yana. Herhangi bir değişikliğin başarılı olması için ise aylara ihtiyaç var.

Amerika’nın müttefikleri Trump yönetimine anlaşmanın uzatılması çağrısı yaparken Çin’i de görüşmelere katılması konusunda cesaretlendiriyor.

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