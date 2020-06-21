Amerika-Rusya Arasında Nükleer Silahsızlanma Görüşmesi

Amerika’yla Rusya arasında yeni haftanın ilk günü nükleer silahsızlanma konusunda görüşmelerin başlaması bekleniyor. Washington Çin’in de görüşmelere katılmasından yana.

Guardian gezetesinde yer alan habere göre Washington ve Moskova 1 yıldan fazla aranın ardından nükleer kapasiteleriyle ilgili görüşmelere Avusturya’nın başkenti Viyana’da Pazartesi başlıyor.

Ancak Başkan Donald Trump’ın seçimlerre 4 ay kala bu konuda bir anlaşmaya istekli olup olmadığı belli değil.

Amerika’nın bu konudaki temsilcisi Marshall Billingslea Viyana’da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov’la gerçekleştirilecek görüşmede Amerikan heyetine liderlik edecek. Billingslea, Çin’den de görüşmeye temsilci göndermesini istedi.

Trump, Çin’in de görüşmelere katılması konusunda sürekli ısrarlı oldu ama Pekin bunu reddediyor.

Çin’in 320 nükleer bombası bulunduğu değerlendiriliyor. Bu rakam Amerika ve Rusya’nın toplam nükleer kapasitesinin 20’de birinden az.

Bu ay başında Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Pekin’in görüşmelee katılması konusunda zamanın uygun olmadığını kaydetmişti.