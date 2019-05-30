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Amerika Rusya'nın Nükleer Denemeler Yaptığına İnanıyor

30.05.2019 09:37 | Son Güncelleme

Amerika, Rusya’nın düşük seviyeli nükleer test gerçekleştirdiğine inanıyor. Açıklama Savunma Bakanlığı İstihbarat Birimi’nden geldi.

Amerika Rusya'nın Nükleer Denemeler Yaptığına İnanıyor

Amerika, Rusya’nın düşük seviyeli nükleer test gerçekleştirdiğine inanıyor. Açıklama Amerika Savunma Bakanlığı İstihbarat Birimi’nden geldi.

Hudson Enstitüsü’nden düzenlenen silahların denetimi konulu bir forumda konuşan, Savunma İstihbarat Birimi Yöneticisi Korgeneral Robert P. Ashley, “Amerika Rusya’nın nükleer denemeler konusundaki moratoryuma sıfır tolerans standardında uymadığına inanıyor” dedi.

1990’lı yıllarda müzakere edilen “Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı” anlaşması, küresel anlamda geniş bir desteğe sahip olmasına karşın, aralarında İsrail, İran, Mısır ve Amerika’nın da bulunduğu nükleer teknolojiye sahip 8 ülke tarafından da onaylanması gerekiyor.

Rusya bu anlaşmaya 2000 yılında imza koydu.

Korgeneral Ashley, Rusya’nın söz konusu anlaşmadaki sıfır tolerans sınırlarını aşan nitelikte nükleer denemeler yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Rus yönetiminden söz konusu açıklamalara yönelik herhangi bir yorum yapılmadı ancak Rus Parlamentosu Duma’nın Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Shamanov, Interfax Haber Ajansı’na yaptığı değerlendirmede, “Bundan daha sorumsuzca bir açıklama yapılamazdı. Nükleer testler gizli şekilde yapılamaz” dedi.

Shamanov ayrıca Amerika yönetimini eleştirerek “Bu tarz açıklamalar, Amerika ordusundaki profesyonelliğin sistematik olarak düşüşte olduğunu gösteriyor” dedi.

Konuyla ilgili sorulara yanıt veren Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da Rusya’nın, rutin bir biçimde uluslararası anlaşmaları ve Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı ihlal ettiğini söyledi.

Ortagus, “Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı birkaç yıldır ihlal ediyorlar ve orta menzilli nükleer kapasiteye sahip silahları test ediyor ve üretiyorlar. Bizler Rusya’nın silah denetimi konusundaki uluslararası yükümlülüklerini de yerine getirmediği konusunda hali hazırda alarm durumundayız” ifadelerini kullandı.

Amerika’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekileceğini duyurması üzerine Rusya da geçen ay anlaşmayı askıya aldığını ilan etmişti. Amerika anlaşmadan çekilme gerekçesini Rusya’nın anlaşmayı ihlal etmesi olarak açıklamıştı. Rusya bu iddiaları reddetti.

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