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Amerika Rusya’ya Hemen Yaptırıma Karşı

23.01.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’ya hemen yaptırım uygulanmasının Batı’nın Moskova üzerindeki caydırıcılık gücünü ortadan kaldıracağını söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya’ya yaptırım konusunda ihtiyatlı olunması çağrısı yaparken İngiltere Dışişleri Bakanı Moskova'ya gidiyor

Amerika Rusya’ya Hemen Yaptırıma Karşı

Amerika Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya’ya Ukrayna krizi nedeniyle yaptırımların hemen yürürlüğe konması gerektiği fikrine karşı çıktı ve bunun Batılı ülkelerin Moskova’ya yönelik caydırıcılık gücünü ortadan kaldıracağını söyledi.

Blinken bu açkılmasını CNN televizyonuna yaptı.

Amerikan Dışişleri Bakanı, yaptırımların amacının Rusya’nın saldırısını engellemek olduğüunu söyledi ve “Yaptırımlar şimdi uygulanırsa caydırıcılık etkisini kaybedersiniz” dedi.

Blinken, tek bir Rus askerinin saldırma amaçlı Ukrayna’ya girmesi halinde bunun önemli bir karşılığı tetikleyeceğini vurguladı.

Blinken Cuma günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşmüştü.

Rusya Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker konuşlandırmış durumda. Batılı ülkeler bunun Ukrayna’yı işgal hazırlığı olduğu endişesinde.

Batılı ülkeler bunun olması durumunda Rusya’yı sert ekonomik yaptırımlarla tehdit ediyor. Moskova ise sürekli Ukrayna’yı işgal amacı olmadığını belirtiyor.

Blinken NBC televizyonuna yaptığı açıklamada da Almanya’nın da Rusya konusunda Amerika’nın şüphelerini paylaştığına kuşkusu olmadığını söyledi.

Bu arada Almanya Başbakanı Olaf Scholz’dan da konuyla ilgili açıklamalar var.

Scholz, Moskova’ya Ukrayna nedeniyle muhtemel yaptırımlarla ilgili olarak Avrupa ve Amerika’ya dikkatli düşünmesi çağrısı yaptı.

Olaf Scholz, Sueddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, “İhtiyat, seçilen önlemlerin ortak prensipleri ihlal edenler üzerinde en etkilileri olmasını gerektirirken aynı zamanda bizim için sonuçlarını da değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Scholz, Amerika’yla Avrupa’nın ortak yaptırımlar konusunda uzlaşma sağlayamayacağı yönündeki izlenime de karşı çıktı ve “Müttefiklik dairesi içinde muhtemel önlemler konusunda uzlaşırız. Bu iyi. Acil bir durumda hareket edebilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Scholz, Rusya’nın Ukrayna’nın NATO üyesi olmayacağına dair garanti verilmesi isteğini de reddederek böyle bir garantinin verilemeyeceğini söyledi.

Almanya Başbakanı bununla birlikte Avrupa’nın doğusunda şu anda yeni bir NATO üyeliğinin söz konusu olmadığını kaydetti.

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın Moskova’ya gitmesi söz konusu. Rusya, ziyaret isteğinin değerlendirildiğini belirtti.

Truss’ın Şubat ayında Moskova’ya giderek Ukrayna konusunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmek istediği belirtiliyor.

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