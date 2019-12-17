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Amerika Savunma Bakanı'ndan İncirlik ve Kürecik Yorumu

17.12.2019 10:26 | Son Güncelleme

Amerika Savunma Bakanı Mark Esper, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İncirlik ve Kürecik askeri üslerine ilişkin sözleriyle ilgili olarak "Öncelikli olarak konuya ilişkin mevkidaşlarımla konuşmam" gerekir dedi

Amerika Savunma Bakanı'ndan İncirlik ve Kürecik Yorumu

Amerika Savunma Bakanı Mark Esper, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İncirlik ve Kürecik askeri üslerine ilişkin sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Esper, öncelikli olarak konuya ilişkin mevkidaşlarımla konuşmam gerekir dedi.

Esper, “Bu konu şimdiye kadar bana gelmedi. Bahsedilen konuyu ben de ilk gazetelerde okudum. Dolayısıyla ne kast ettiklerini ve ne kadar ciddi olduklarını savunma bakanı mevkidaşımla konuşmam gerek” dedi.

Amerika Savunma Bakanı, Türkiye’nin Kürecik radar üssünü kapatmak istemesi halinde bunu NATO’yla müzakere etmesi gerektiğini de söyledi.

Esper, “Türkiye egemen bir devlet olmasıyla birlikte, kendi ülkesinde NATO üs ve askerlerini barındırıp barındırmama konusunda doğal olarak halkarı var. Ancak tekrar ediyorum eğer söylediklerinde ciddilerse, bu bir ittifak ve ittifaka yönelik taahhütlerinizle ilgili bir konudur” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında Amerika Senatosu’nda 1915 olaylarına ilişkin tasarısının kabul edilmesiyle ilgili olarak gerekirse Türkiye’nin İncirlik ve Kürecik üslerini kapatabileceğini söylemişti.

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