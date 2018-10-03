Amerika Siber Savaş Kapasitesini NATO İçin Kullanabilir

Üst düzey bir Amerikalı yetkili, Amerika’nın siber savaş konusundaki imkanları ve kapasitesinin, talep gelmesi halinde NATO adına kullanabileceğini söyledi. Amerika’nın bu girişiminin arkasında yatan nedenin de Rusya’nın Avrupa’da ve diğer bölgelerde sanal dünyadaki agresif saldırılarının olduğu söyleniyor.

Söz konusu duyurunun Amerika Savunma Bakanı Jim Mattis’in bugün ve yarın katılacağı NATO Savunma Bakanları toplantısında yapılacağı tahmin ediliyor.

Uluslararası Konulardan Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Katie Wheelbarger, Amerika’nın NATO müttefiklerine yapılacak siber saldırılara karşı, saldırı ve savunma kapasitesini seferber etme sözünün arkasında olduğunu söyledi. Ancak söz konusu imkanların kullanılması sırasında bakanlık, Amerikalı personelin kullanılması ve kontrolün bu personelde olmasını talep ediyor.

Temmuz ayında yapılan NATO zirvesinde, müttefik ülkeler talep etmeleri halinde birbirlerinin siber kapasitelerini gönüllü olarak kullanma konusunda uzlaşmışlardı. Bu gelişme özellikle Amerika’nın Rusya’nın sanal ortamdaki olanakları kullanarak Amerika ya da başka bir ülkede seçimleri etkilemesine yönelik çabalarına yönelik kaygıları sonrasında ortaya çıktı.