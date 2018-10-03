Amerika Siber Savaş Kapasitesini NATO İçin Kullanabilir

Üst düzey bir Amerikalı yetkili, Amerika’nın siber savaş konusundaki imkanları ve kapasitesinin, talep gelmesi halinde NATO adına kullanabileceğini söyledi. Amerika’nın bu girişiminin arkasında yatan nedenin de Rusya’nın Avrupa’da ve diğer bölgelerde sanal dünyadaki agresif saldırılarının olduğu söyleniyor.
Söz konusu duyurunun Amerika Savunma Bakanı Jim Mattis’in bugün ve yarın katılacağı NATO Savunma Bakanları toplantısında yapılacağı tahmin ediliyor.
Uluslararası Konulardan Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Katie Wheelbarger, Amerika’nın NATO müttefiklerine yapılacak siber saldırılara karşı, saldırı ve savunma kapasitesini seferber etme sözünün arkasında olduğunu söyledi. Ancak söz konusu imkanların kullanılması sırasında bakanlık, Amerikalı personelin kullanılması ve kontrolün bu personelde olmasını talep ediyor.
Temmuz ayında yapılan NATO zirvesinde, müttefik ülkeler talep etmeleri halinde birbirlerinin siber kapasitelerini gönüllü olarak kullanma konusunda uzlaşmışlardı. Bu gelişme özellikle Amerika’nın Rusya’nın sanal ortamdaki olanakları kullanarak Amerika ya da başka bir ülkede seçimleri etkilemesine yönelik çabalarına yönelik kaygıları sonrasında ortaya çıktı.
Wheelbarger, “Rusya sürekli olarak siber ve bilgi teknolojileri operasyonlarına devam ediyor.” dedi.
Wheelbarger, Amerika’nın attığı adımların NATO’nun müttefiklerini siber saldırılara karşı savunmaya yönelik atacağı adımların işareti olduğunu söyledi.
Amerika’nın tıpkı nükleer kapasitesini kullanma olasılığı gibi müttefiklerini savunmak için siber olanaklarını da seferber etmesi mümkün olabilecek.
Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon da geçtiğimiz haftalarda, bakanlığın siber saldırılara karşı yeni stratejisine dair açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalarda özellikle Çin ve Rusya ön plana çıkarıldı.
Çin’in kendisine ekonomik fayda sağlamak adına sürekli olarakkamu ve özel şirketlere ait bilgileri sanal ortamda çaldığı söyleniyor. Amerikalı yetkililer Rusya’yı da Amerikan toplumunu ve diplomatik süreçleri önlemek için siber operasyonlar yapmakla suçluyorlar. Rusya’nın ayrıca sosyal ağlar üzerinden yürütülen kampanyalarla Amerika’daki 2016 başkanlık seçimlerine de etki ettiği iddia ediliyor.
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