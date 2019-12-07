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Amerika Taleban'la Yeniden Masaya Oturdu

07.12.2019 13:17 | Son Güncelleme

Amerikalı bir üst düzey yetkili, Amerika’nın 3 ay aradan sonra Katar’da yeniden Taleban heyetiyle görüşmelere başladığını söyledi.

Amerika Taleban'la Yeniden Masaya Oturdu

Amerikalı bir üst düzey yetkili, Amerika’nın 3 ay aradan sonra Katar’da yeniden Taleban heyetiyle görüşmelere başladığını söyledi. Bir süre devam eden görüşmelere Başkan Trump’ın kararıyla aniden ara verilmişti.

İsmi açıklanmayan Amerikalı yetkili Amerika’nın yeniden masaya oturduğunu söylerken görüşmelerin ülkedeki şiddet olaylarının azalması ve ateşkese odaklanacağını söyledi.

Son olarak Eylül ayında Amerika ve Taleban anlaşmaya yakın görünüyorlardı. Taleban, tüm yabancı güçlerin ülkeden çekilmesini, Amerika da Afganistan’ın terör örgütlerinin yuvalanmasına izin verilen bir ülke durumundan çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerin ülkede 18 yıl önce başlayan savaş durumunu sona erdirmesi ve Taleban’la Afganistan hükümeti arasında da direkt görüşmelerin yolunu açması bekleniyordu.

Ancak Afganistan’da bir saldırıda Amerikalı bir askerin öldürülmesinin ardından Trump görüşmeleri sona erdirmişti.

Geçen hafta Afganistan’daki Amerika birliğine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Trump yeniden bir anlaşma istediğini söylemişti.

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