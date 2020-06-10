Amerika Tarihinde İlk Kez Siyah Bir Amerikalı Kuvvet Komutanı Oldu

Brown atama sonrası hava kuvvetleri mensuplarına yönelik yayınladığı görüntülü mesajda “Benim bu göreve aday gösterilmemin nasıl büyük bir umut ve aynı zamanda ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Ülkede yüzyıllardır var olan ırkçılığı düzeltemem ama hava kuvvetlerimizin mensuplarını etkilemesi mümkün ayrımcılığı giderebilirim” dedi.

Charles Brown Jr. daha önce de Ortadoğu’daki Amerika Merkez Komutanlığı’nda görev almıştı. Temmuz 2016 ve Temmuz 2018 tarihleri arasında, merkez komutanlıktaki hava gücünün komutanı olarak görev yapmıştı.

Amerika tarihinde ilk kez siyah bir Amerikalı asker, kuvvet komutanı olarak atandı. Senato, General Charles Brown Jr.’ın, Amerika Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görevlendirilmesini 98-0 oyla kabul etti.

Bizzat yaşadığı ayrımcılıktan da örnek veren Brown, kendisinin de beyaz askerlerle aynı üniformayı giymesine ve aynı ekipte görev almasına rağmen “Sen de mi pilotsun?” tarzı sorularla karşı karşıya kaldığı durumları anlattı.

F-16 savaş uçağı pilotu olan Brown’ın, 35 yıllık askerlik görevi boyunca 3 bin saat uçuş ve 130 saat çatışma deneyimi bulunuyor.

Amerika Başkanı Donald Trump da Brown’ın atamasıyla ilgili olarak Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Trump “General Charles Brown’ın Amerika Hava Kuvvetleri’nin ilk Afrikalı Amerikalı komutanı olarak atanması kararım Senato tarafından da onaylandı. Amerika için tarihi bir gün. Bir vatansever ve büyük bir lider olan General Brown’la yakında çalışmak için heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

