Amerika Tayvan'a 2.2 Milyar Dolarlık Silah Satışını Onayladı

Amerika Dışişleri Bakanlığı Tayvan’a 2.2 milyar dolarlık silah satışına onay verdi. Onay verilen satış kapsamında Tayvan’a M1A2T Abrams tankları, Stinger füzeleri ve ona bağlı ekipmanlar yer alıyor. Silah satışına onay verildi açıklaması Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yapıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı söz konusu kararı eleştirdi ve Amerika’ya bu satıştan vazgeçilmesi uyarısında bulundu. Söz konusu satış kararının, Amerika ve Çin arasında ticaret anlaşması konusunda uzlaşmazlıkların olduğu bir döneme gelmesi de dikkat çekici olarak yorumlanıyor.

Savunma Bakanlığı Pentagon karara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Tayvan’a 108 Abrams tankı ve 250 Stringer füzesi ve ekipmanlarının satılacağını duyurdu. Pentagon, bu satışın ve teslim edilecek silahların bölgedeki dengeleri değiştirecek nitelikte olmadığını savundu.

Amerika’nın normal şartlarda Tayvan’la resmi bir bağı bulunmuyor ancak Amerika mevcut yasaları kapsamında Tayvan’a, kendisini savunması konusunda destek sağlıyor. Bu noktada Amerika, Tayvan’ın bir numaralı silah tedarikçisi durumunda bulunuyor.