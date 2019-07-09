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Amerika Tayvan'a 2.2 Milyar Dolarlık Silah Satışını Onayladı

09.07.2019 13:24 | Son Güncelleme

Amerika Dışişleri Bakanlığı Tayvan’a 2.2 milyar dolarlık silah satışına onay verdi. Onay verilen satış kapsamında Tayvan’a M1A2T Abrams tankları, Stinger füzeleri ve ona bağlı ekipmanlar yer alıyor

Amerika Tayvan'a 2.2 Milyar Dolarlık Silah Satışını Onayladı

Amerika Dışişleri Bakanlığı Tayvan’a 2.2 milyar dolarlık silah satışına onay verdi. Onay verilen satış kapsamında Tayvan’a M1A2T Abrams tankları, Stinger füzeleri ve ona bağlı ekipmanlar yer alıyor. Silah satışına onay verildi açıklaması Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yapıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı söz konusu kararı eleştirdi ve Amerika’ya bu satıştan vazgeçilmesi uyarısında bulundu. Söz konusu satış kararının, Amerika ve Çin arasında ticaret anlaşması konusunda uzlaşmazlıkların olduğu bir döneme gelmesi de dikkat çekici olarak yorumlanıyor.

Savunma Bakanlığı Pentagon karara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Tayvan’a 108 Abrams tankı ve 250 Stringer füzesi ve ekipmanlarının satılacağını duyurdu. Pentagon, bu satışın ve teslim edilecek silahların bölgedeki dengeleri değiştirecek nitelikte olmadığını savundu.

Amerika’nın normal şartlarda Tayvan’la resmi bir bağı bulunmuyor ancak Amerika mevcut yasaları kapsamında Tayvan’a, kendisini savunması konusunda destek sağlıyor. Bu noktada Amerika, Tayvan’ın bir numaralı silah tedarikçisi durumunda bulunuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Amerika’nın Tayvan’a silah satmasının uluslararası yasaların ihlali anlamına geldiğini söyledi. Shuang, “Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası ve hiç kimse Çin hükümetinin ve halkının egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak ve dış müdahaleye karşı çıkmak için kararlılığını küçümsememelidir” diye konuştu.

Tayvan Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamadaysa Amerika’nın kararından duyulan memnuniyet dile getirildi. Tayvan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Chang Tun-han’da yaptığı açıklamada “Tayvan savunma konusundaki yatırımlarını arttıracak ve Amerika’yla ven benzer fikirdeki ülkelerle bağlarını güçlendirmeye devam edecek” dedi.

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