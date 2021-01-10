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Amerika Tayvanlı Yetkililere Kısıtlamaları Kaldırıyor

10.01.2021 17:08 | Son Güncelleme:
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Amerika Tayvanlı Yetkililere Kısıtlamaları Kaldırıyor

Amerika Amerikalı ve Tayvalı yetkililer arasında temas kurulmasına yönelik kısıtlamaları kaldırıyor

Amerika Amerikalı ve Tayvalı yetkililer arasında temas kurulmasına yönelik kısıtlamaları kaldırıyor.

Amerika Dışişleri Bakanlığı açıklamasında kısıtlamaların yıllar önce tek taraflı ve Çin hükümetini memnun etmek için uygulamaya konulduğu hatırlatıldı.

Amerika’nın bu hareketi Trump yönetiminin görev süresinin dolmasına sayılı günler kala geldi.

Biden’ın geçiş ekibi Tayvan’a yönelik şu anki Amerikan politikasını devam ettireceğini açıklamıştı. Ancak uzmanlar Trump yönetiminin son günlerinde bu adımın gelmesinin Biden ekibini rahatsız etmiş olabileceğini belirtiyor.

Trump yönetiminin bu adımına Çin’den tepki geldi.

Çin devlet medyası Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu Pekin- Washington ilişkilerine kötü niyetli şekilde uzun süreli yara izi bırakmaya çalışmakla suçladı.

Çin devlet medyasına göre Pompeo’nun dünya barışıyla bir ilgisi yok.

Pekin, Tayvan’ı ana karadan kopan bir eyalet olarak değerlendiriyor ancak Tayvan bağımsız bir devlet olduğunu kaydediyor.

Pompeo, Cumartesi günkü açıklamasında tek taraflı yürürlüğe konan bütün kısıtlamaları kaldırdığını açıklamıştı.

Amerika Dışişleri Bakanı, ülkesiyle Tayvan arasındaki ilişkilerin Amerikan bürokrasisinin tek taraflı kısıtlamalarına zincirlenmemesi gerektiğini belirtmişti.

Pompeo, Tayvan’ın enerji dolu bir demokrasi ve Amerika’nın güvenilir ortağı olduğunu da vurgulamıştı.

Pompeo’nun açıklaması sonrasında Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Pompeo’ya teşekkür etti ve minnettar olduğunu kaydetti.

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