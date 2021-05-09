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“Amerika Tehlikeyi Atlatıyor”

09.05.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray COVID-19’la mücadele koordinatörü Jeff Zients, “Amerika Corona salgınında tehlikeyi atlatıyor” dedi. Zients, sağlık yetkililerinin şimdi daha fazla Amerikalı’yı aşılamaya odaklandığını kaydetti

“Amerika Tehlikeyi Atlatıyor”

Beyaz Saray COVID-19’la mücadele koordinatörü Jeff Zients, “Amerika Corona salgınında tehlikeyi atlatıyor” dedi.

Zients, sağlık yetkililerinin şimdi daha fazla Amerikalı’yı aşılamaya odaklandığını belirtti.

Zients, ‘tehlikeyi atlatıyoruz’ açıklamasını CNN televizyonuna yaptı.

Zients, görevin şimdi aşılara güveni arttırmak ve virüsün ve çeşitlerinin yayılmasını önlemek için yeterli sayıda Amerikalı’yı aşılamak olduğunu vurguladı.

Amerikalı sağlık yetkilileri ülkede aşıyla ilgili tereddütlerin üstesinden gelinmesi ve aşıya en kolay şekilde ulaşılması için baskı altında.

Amaç, Başkan Joe Biden’ın 4 Temmuz’a kadar Amerikalılar’ın yüzde 70’inin en az bir doz aşı olması amacına ulaşmak.

Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başındaki isim aynı zamanda Başkan Biden’ın sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci de bu amaca ulaşılması halinde salgında başka bir dalganın gerçekleşme ihtimalinin pek mümkün görünmediğini söyledi.

Fauci, toplumun ne kadar fazlası aşılanırsa gelecek bahar ya da kış mevsiminde önemli bir dalgayı görme ihtimalinin o kadar azalacağını kaydetti.

Bu nedenle aşılamanın oldukça önemli olduğunu vurgulayan Fauci aşıları kastederek, “Şimdi geçen bahar ya da kış mevsiminde elimizde olmayan jokere sahibiz” ifadelerini kullandı.

Fauci bu açıklamaları NBC televizyonuna yaptı.

Bu arada Zients CNN’e açıklamasında Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC’nin tamamen aşılanan kişilerin kalabalık dış ortamlarda ya da kapalı ortamlarda maske takmaları gerektiği yönündeki tavsiye kararını da savundu.

Bazı sağlık uzmanları CDC’nin tavsiyelerinin çok katı olup olmadığını sorguluyorlardı. Bu uzmanlara göre tamamen aşılanan kişilerin kapalı ortamlarda maske takmaması aşılara güveni arttırabilir.

Zients, CDC’nin zaman içinde daha fazla insanın maskelerini çıkartmasına izin vereceğini kaydetti ve Amerikalılar’ın maske yorgunluğunu anlayabildiğini söyledi.

“O noktaya varıyoruz” diyen Zients, “Tünelin sonundaki ışık parlaklaşıyor” dedi ve “Korumamızı muhafaza edelim” ifadesini kullandı.

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