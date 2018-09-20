Amerika-Türkiye İlişkileri Kırılma Noktasında mı?

Amerika-Türkiye ilişkileri kırılma noktasında mı?

Bu, Washington’da Türk Mirası Vakfı tarafından düzenlenen panelin konusuydu.

Panele katılan konuşmacılardan Albright Stonebridge Grup başkan yardımcısı Molly Montgomery, iki ülke ilişkilerindeki son durumu şöyle özetledi: "Herhangi bir dış ilişkiler kuruluşundaki birinin şu anda oluğumuz durumu beğeneceğini sanmıyorum. Bunun doğal bir durum olduğunu düşünmüyorum ama aynı zamanda çok zor bir durum ve basit bir çözümü yok. Türkiye kilit bir coğrafi bölgede bulunan gerçekten önemli bir NATO müttefiki. Daha önemlisi farklılıklara rağmen aynı çıkarları paylaştığımız alanlar var. Son aylarda hepsi kaybedilmiş gibi görünüyor."

Aynı zamanda eski bir Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olan Montgomery, Amerika Başkanı Donald Trump’ın müzakere taktiğine dikkat çekti.

Montgomery, "Başkan'ın müzakere taktiği baskıyı arttırmak, bir noktada karşı tarafla anlaşmaya varmak. Eğer onun müzakere stratejisini anlarsanız aslında öngörebilirsiniz. Öngörülemeyen, stratejinin zamanlaması" dedi.