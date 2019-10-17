Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi Eski Üyesinden Türkiye’ye Destek

Ulusal Güvenlik Konseyi’nin eski üyesi ve aynı zamanda Savunma Bakanlığı eski müsteşarı olan Doran, “Suriye’nin kuzeydoğusunda felaket bir başarısızlığa neden olduğumuz farketmek önemli. Çünkü PKK’yla ittifak kurduk. Alandaki YPG PKK’dır. Bu dışişleri bakanlığının terör örgütü listesinde yer alıyor. Türkler yıllardır bize PKK şemsiyesi altında Suriye’nin kuzeydoğsuunda otonom uydu bir Kürt devleti kurulmasına güç sağladığımız gerçeğini beğenmediklerini söylediler. Biz de onlara oturun ve susun dedik. PKK’yı SDF’yle markaladık.Kendimize yalan söylediğimizi anlamamız lazım. Bu durumdan çıkma için Türkiye’yle yi ilişkilere sahip olmamız gerekir. Burda stratejik ödül Türkiye, stratejik amaç ise İran’a karşı koymak. Önemli bir NATO müttefikinin kuyusunu kazar durumdayız, Kürtleri bile temsil etmeyen bir terör örgütü için” ifadelerini kullandı.

Hudson Enstitüsü’nün düzenlediği Suriye konulu panelde konuşan Savunma Bakanlığı eski müsteşarı ve eski Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi Mike Doran Amerika’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda felaket bir başarısızlığa neden olduğunu çünkü PKK’yla ittifak kurduğunu belirtti.

Kimmit, “İlk başta misyon çok kısıtlıydı. Askeri güç kullanma izin vermek bize Amerikan güçleriyle vekil güçlerle IŞİD’i yok etme olanağı verdi. Fakat sonra onlarla çalışma kararı verdik. Problem olacağını anladık , problem Türkiye olacaktı. Çünkü bu eski savunma bakanı Ash Carter’a göre PKK’yla bağlantılı bir gruptu. Türklerle PKK/YPG’yle ilişkimizin geçici olacağını söyledik ama IŞİD yenilince misyon bitmişti fakat birden bizim alandaki iyi yürekli insanlarımız duruma angaje olmaya başladı. Birden bir ulus kurmaya başladık. Onlara sözler verdik. İnsani operasyonlara başladık. 40 bin kişilik polis gücü kuracaktık. Alandaki insanlarımız bizi on yıl sürecek bir operasyona hazırlıyorlardı, bu da askeri gücü kullanma yetkisinin ihlali oluyordu. Bu kadar basit. Bası toplantılarında Öcalan’ın fotoğrafları ve Rojava’nın haritaları oluyordu” dedi.

Long, “Başkan’ın verdiği kararı herhangi bir başkan da verecekti. Sonunda Amerika Suriye’nin kuzeydoğusunda çekilecekti. Bu sürdürülebilir bir politika değildi. Ama çekilme kararını bu şekilde uygulamak hataydı. Sadece Kürtlerin değil, Suriye Demokratik Güçleri içindekilerin öldürülmesine izin verdik. Bölgede istikrarı sağlama şansını kaçırdık. Pozisyonumuzu zayıf hale getirdik. Suriye’nin kuzeydoğusunda çok fazla taktiksel manevralar var. Daha önemli konular var, Türkiye’yle ilişkiler, Ortadoğu’daki ve dünyadaki durumumuz, İran ve Ruslarla ilişkilerimiz” dedi.

Paneldeki konuşmacılardan Hudson Enstitüsü’nde uzman Blaise Misztal de Suriye’nin kuzeydoğusunda Irak’ın kuzeyindeki bir yapının kurulamamasını eleştirdi ve Amerika’nın Suriye’nin kuzeyinde 5 yılı boşa harcadığını kaydetti.

Misztal, “Kuzey Irak’ta kurumların oluşturulması bölgeyi PKK’dan uzaklaştırdı. Suriye’nin kuzeyinde bunu yapamadık. Aslında ne Türkiye’yi ne de YPG’yi seçtik, ikisine de ihanet ettik. Türkleri yalnızlaştırdık” ifadelerini kullandı.