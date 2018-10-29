Amerika Vatandaşı IŞİD Şüphelisi Suçlama Yöneltilmeden Aylar Sonra Serbest

Amerika, Amerika ve Suudi Arabistan çifte vatandaşlığı bulunan bir kişiyi 13 ay cezaevinde tuttuktan sonra suçlama yöneltmeden serbest bıraktı.

Şüpheli, IŞİD’le birlikte çalışmakta suçlanıyordu.

Söz konusu kişi Amerikan ordusu tarafından tutuluyordu.

Tutukluyu temsil eden Amerika Sivil Haklar Birliği söz konusu kişinin artık serbest olduğunu doğruladı. Kısa adı ACLU olan kuruluştan yapılan açıklamada, varılan güvenilir bir anlaşma uyarınca devlet söz konusu kişinin üçüncü bir ülkeye gitmesine onay verdi denildi.

New York Times gazetesi şüphelinin Bahreyn’e gittiğini belirtirken, başka haber ajansları henüz bu bilgiyi teyit etmedi.

Söz konusu şüpheli bir dönem Loisiana’da eğitim gördü ve yaşadı. Tutuklunun serbest bırakılması savcılarla ACLU’nun Amerika’nın savaş alanında ele geçirdiği militanlara yönelik nasıl davranması gerektiği konusunda uzun yasal müzakerelerin ardından geldi.

