Amerika Vatandaşına Vietnam'da 12 Yıl Hapis Cezası

Michael Phuong Minh Nguyen adlı 55 yaşındaki bir Amerika vatandaşı, Vietnam’da hükümeti devirme girişiminden suçlu bulunarak 12 yıl hapse mahkum edildi.

Nguyen, protestoları teşvik etmek konusunda faaliyette bulunduğunu kabul etti ancak insanları Hanoi ve Chi Minh City’de hükümet binalarına saldırmaya teşvik ettiği suçlamalarını reddetti.

Avukatı cezasını çektikten sonra Nguyen’in Amerika’ya sınırdışı edileceğini söyledi. Dava sırasında Nguyen’in jüriden ceza indirimi talep etti ve böylece kısa sürede ailesine kavuşmak istediğini söyledi.

Hanoi şehrindeki Amerika Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada da mahkeme kararından duyulan üzüntü dile getirildi ve davaya ilişkin kaygılar dile getirildi.

Nguyen Vietnam doğumlu ancak tüm çocukluğunu Amerika’da yaşamış bir kişi ve geçen yıl doğduğu şehri ziyareti sırasında tutuklanmıştı.

Nguyen’le birlikte tutuklanan iki Vietnam vatandaşına da 10’ar yıl hapis cezası verildi.

