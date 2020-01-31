Amerika Vatandaşlarına Çin'e Gitmeyin Uyarısında Bulundu

Amerika, Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni corona virüsü salgınıyla ilgili olarak uluslararası acil durum ilan etmesinin ardından vatandaşlarına Çin’e seyahat etmeme uyarısında bulundu.

Çin’de hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213 olurken hastalığa yakalananların sayısı da 10 bine yaklaştı.

Amerika Dışişleri Bakanlığı yayınladığı açıklamada “İlk olarak Wuhan’da ortaya çıktığı tespit edilen yeni corona virüsü dolayısıyla Çin’e seyahat etmeyin” denildi. Bu uyarıyla birlikte Çin seyahat uyarısı açısından Aırak ve Afganistan’la aynı sınıfa yükselmiş oldu.

Benzer şekilde Japonya da vatandaşlarını acil bir durum olmadıkça Çin’e seyahat etmemeleri yönünde uyardı.

Çin’de resmi olarak kayıt altına alınan vaka sayısı 9692 olarak açıklanırken Çin dışında da 22 ülkede hastalık görüldü. Aralarında Amerika ve Almanya’nın da olduğu ülkelerde hastalığın insandan insana bulaştığı tespit edildi.

İtalya, Roma’daki iki Çinli turistte corona virüsüne rastlanmasının ardından Çin’le arasındaki tüm hava taşımacılığı trafiğini durdurduğunu açıkladı. Bununla birlikte aralarında Türk Hava Yolları’nın da bulunduğu çok sayıda havayolu şirketi Çin’in şehirlerine yaptıkları seferleri askıya aldı.

