Amerika ve Çin Arasında Vergi Gerilimi Artıyor

Çin ve Amerika’nın birbirlerinin ürünlerine yönelik yeni vergi artışları yürürlüğe girdi. Pekin, Washington’u zorbalık ve teknoloji savaşı konusunda uzlaşma işareti vermemekle suçluyor.

200 milyar dolarlık 5 bin 745 Çin ithal ürününe planlanan yüzde 10’luk vergi artışı yürürlüğe girdi. Bu ürünler arasında bisikletler ve mobilyalar da var. Çin de karşılık olarak 60 milyar dolar değerindeki 5 bin 207 Amerikan ürününe yüzde 5 ile 10 arasında değişen vergi artışını uygulamaya koydu. Bu ürünler arasında bal ve kimyasallar da var.

Anlaşmazlığın temelinde Başkan Donald Trump’ın Pekin’in teknoloji hırsızlığı yapması ya da yabancı firmalara teknoloji devretmeleri konusunda baskı yapmasından şikayetçi olması var.

Amerikalı yetkililer, Çin’in devlet tarafından yönetilen küresel şirketlerinin robot ve diğer teknolojilerde açık pazar yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve bunun Amerika’nın sanayideki liderliğine zarar verebileceğini belirtiyor.

Çin, Amerika’dan daha fazla doğal gaz ve diğer bazı ürünler satın alma teklifinde bulundu ama planlarını değiştirme konusundaki baskıyı reddetti.