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Amerika ve Çin Arasında Vergi Gerilimi Artıyor

24.09.2018 19:31 | Son Güncelleme

Çin ve Amerika’nın birbirlerinin ürünlerine yönelik yeni vergi artışları yürürlüğe girdi. Pekin, Washington’u zorbalık ve teknoloji savaşı konusunda uzlaşma işareti vermemekle suçluyor

Amerika ve Çin Arasında Vergi Gerilimi Artıyor

Çin ve Amerika’nın birbirlerinin ürünlerine yönelik yeni vergi artışları yürürlüğe girdi. Pekin, Washington’u zorbalık ve teknoloji savaşı konusunda uzlaşma işareti vermemekle suçluyor.

200 milyar dolarlık 5 bin 745 Çin ithal ürününe planlanan yüzde 10’luk vergi artışı yürürlüğe girdi. Bu ürünler arasında bisikletler ve mobilyalar da var. Çin de karşılık olarak 60 milyar dolar değerindeki 5 bin 207 Amerikan ürününe yüzde 5 ile 10 arasında değişen vergi artışını uygulamaya koydu. Bu ürünler arasında bal ve kimyasallar da var.

Anlaşmazlığın temelinde Başkan Donald Trump’ın Pekin’in teknoloji hırsızlığı yapması ya da yabancı firmalara teknoloji devretmeleri konusunda baskı yapmasından şikayetçi olması var.

Amerikalı yetkililer, Çin’in devlet tarafından yönetilen küresel şirketlerinin robot ve diğer teknolojilerde açık pazar yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve bunun Amerika’nın sanayideki liderliğine zarar verebileceğini belirtiyor.

Çin, Amerika’dan daha fazla doğal gaz ve diğer bazı ürünler satın alma teklifinde bulundu ama planlarını değiştirme konusundaki baskıyı reddetti.

Pazartesi günkü artışlar The Wall Street Journal gazetesinde yer alan ve Çinli yetkililerin Washington tarafından teklif edilen bir toplantıdan çekilmesinin ardından geldi. Çinli yetkililer daveti kabul edip etmeyeceklerine dair bir açıklama yapmış değil.

İki ülke temsilcileri en son 22 Ağustos’ta Washington’da buluşmuş, ancak bir ilerleme sağlanamamıştı.

Ufukta bir anlaşma görünmezken, dünyanın en büyük iki eknomisi arasındaki gerilimin küresel büyümeyi yavaşlatabileceği belirtiliyor.

Fitch’in ekonomi şefi Brian Coulton, ticaret savaşının şimdi gerçek olduğunu belirtti ve bunun küresel büyüme üzerindeki olumsuz risklerinin de arttığını kaydetti.

İki taraf daha önce Temmuz ayında 34 milyar tutarında yüzde 25’lik artış uygulamış, Ağustos ayında da 16 milyar dolar değerinde bir başka artış gelmişti.

Trump geçen hafta Pekin’in son Amerika vergilerine karşılık vermesi halinde Çin ürünlerine 267 milyar dolarlık ek vergi getirme tehdidinde bulunmuştu. Bu neredeyse Çin’in Amerika’ya sattığı bütün malzemeleri kapsıyor.

Pazartesi günü Çin hükümeti Trump yönetimini ticari zorbalıkla suçladı.

Pekin makul bir çözüm istediğini belirtiyor ama imtiyaz vereceğine dair bir işaret vermiyor.

Çin gümrük verilerine göre Amerikan ürünlerinin ithalatı geçen yıl 153.9 milyar dolar değerinde olurken, Amerika 429.8 milyar dolar değerinde Çin ürünü aldı.

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