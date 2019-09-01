Amerika ve Çin’in Karşılıklı Vergileri Yürürlüğe Girdi

Bu ayın ilerleyen günlerinde iki ülke temsilcilerinin Washington’da biraraya gelip ticaret konusunu masaya yatırması bekleniyor. Bununla birlikte iki tarafın pozisyonlarında geri adım atacaklarına dair bir belirti yok.

Vergilerin yürürlüğe girmesiyle Trump, “Çin’in bize daha fazla kazık atmasına izin veremeyiz” dedi.

Çin daha önce yaptığı açıklamada gümrük vergisi listesine giren ürünler arasında tatlı mısır, domuz ciğeri, mermer, bisiklet lastiği gibi 1700 kadar ürün olduğunu belirtmişti.

Öte yandan Pekin de Çin'e gönderilen 75 milyar dolar değerinde ABD ürününe yüzde 5 ila 10 gümrük vergisi uygulamaya başladı.

Başkan Donald Trump 112 milyar dolar değerinde Çin ithal ürününe yüzde 15 vergi konulması kararı almıştı. Bu, ABD'li tüketicilerin bazı gıda, spor malzemesi, spor giyim ürünü, müzik enstrumanları ve mobilyaya daha fazla para ödeyecekleri anlamına geliyor.

ABD ve Çin birbirlerinden ithal aldıkları ürünlere yeni koydukları gümrük vergilerini Pazar günü itibariyle yürürlüğe koydu.

Trump daha önce de 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 15 vergi açıklamış ancak daha sonra bunu 15 Aralık tarihine ertelemişti.

Yüzlerce Amerikan şirketi Trump’a vergi artışları konusunda şikayette bulundu ancak Trump bu konuda şirketlerin suçlanması gerektiği düşüncesinde.

1 Ekim’den itibaren de Trump 250 milyar dolar değerindeki Çin ürününe yüzde 25’le yüzde 30 oranında vergi uygulama kararı almıştı.

Aralık ayında planlanan vergiler de yürürlüğe girdiğinde Amerika’ya ulaşan 550 milyar dolar değerinde bütün Çin ürünleri vergilenmiş olacak.

