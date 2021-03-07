Amerika ve Güney Kore’den Ortak Tatbikat

Amerika ve Güney Kore’nin bahar dönemi askeri tatbikatlarını bu hafta gerçekleştirecekleri açıklandı. Ancak salgın nedeniyle tatbikat öncekilerden daha küçük düzeyde gerçekleşecek.

Konuyla ilgili açıklama Güney Kore’den geldi.

Yapılan yazılı açıklamada tatbikarın yeni haftanın ilk gününde başlayacağı ve 9 gün süreceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca tatbikatın savunma amaçlı olduğuna da vurgu yapıldı.

Tatbikatta açık havada etkinliklerin düzenlenmeyeceği, bilgisayarda simüle edilen karargah eğitimi şeklinde olacağı kaydedildi.

İki ülkenin tatbikatları Kuzey Kore tarafından yakından takip ediliyor. Kuzey Kore bu tatbikatları ‘savaş denemesi’ olarak niteliyor.

Kuzey Kore genelde Amerika’yla Güney Kore’nin düzenlediği tatbikatlara karşılık olarak askeri güç gösterisinde bulunuyor. Ancak bu sefer uzmanlar Kuzey Kore’nin böyle bir gövde gösterisinde bulunmayabileceğini belirtiyorlar.

Uzmanlar Kuzey Kore’nin insan hakları ihlallerine varan salgınla mücadelesinin tatbikata karşılık vermesini engelleyebileceğini kaydediyor.

