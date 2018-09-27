Amerika ve Japonya İkili Ticaret Anlaşması Yapabilir

Amerika ve Japonya yeni bir ikili ticaret anlaşması için görüşmelere başlamak konusunda mutabık kaldı böylece Washington’un bir diğer ortağına daha gümrük vergileri getirme ihtimali azalmış oldu.

New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında Japonya Başbakanı Shinzo Abe’yle biraraya gelen Başkan Donald Trump, “Bugün, Amerika ve Japonya arasında ticaret konusunda görüşmelere başlamaya karar verdik” dedi.

Trump, “Japonya çeşitli nedenlerden dolayı yıllardır yapmak istemediği şeyleri şimdi yapmak konusunda istekli. Biz de bundan memnuniyet duyuyoruz ve eminim tatmin edici bir sonuç elde edeceğiz” dedi.

Hızlı yetkilendirme

Görüşme sonrası Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, iki ülkenin çeşitli ürünler ve hizmetler gibi ana konulardaki ticaret anlaşması için kendi iç süreçlerini başlatacağı bunun ardından da görüşmelere geçileceği belirtildi.

Amerika Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Robert Lighthizer, söz konusu durumu Amerika-Japonya ilişkilerinde “çok önemli bir adım” olarak niteledi. Lighthizer, Amerika ve Japonya’nın kısa süre içerisinde kapsamlı bir ticaret anlaşmasını kabul etmeyi hedeflediğini söyledi. Temsilci bu amaçla Kongre’den de Başkan’ın görüşmeler için hızlı bir onay alabilmesi amacıyla Perşembe senatörlere bilgi verecek bir sunum yapacağını söyledi.