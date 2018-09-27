Amerika ve Japonya İkili Ticaret Anlaşması Yapabilir

Amerika ve Japonya yeni bir ikili ticaret anlaşması için görüşmelere başlamak konusunda mutabık kaldı böylece Washington’un bir diğer ortağına daha gümrük vergileri getirme ihtimali azalmış oldu.
New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında Japonya Başbakanı Shinzo Abe’yle biraraya gelen Başkan Donald Trump, “Bugün, Amerika ve Japonya arasında ticaret konusunda görüşmelere başlamaya karar verdik” dedi.
Trump, “Japonya çeşitli nedenlerden dolayı yıllardır yapmak istemediği şeyleri şimdi yapmak konusunda istekli. Biz de bundan memnuniyet duyuyoruz ve eminim tatmin edici bir sonuç elde edeceğiz” dedi.
Hızlı yetkilendirme
Görüşme sonrası Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, iki ülkenin çeşitli ürünler ve hizmetler gibi ana konulardaki ticaret anlaşması için kendi iç süreçlerini başlatacağı bunun ardından da görüşmelere geçileceği belirtildi.
Amerika Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Robert Lighthizer, söz konusu durumu Amerika-Japonya ilişkilerinde “çok önemli bir adım” olarak niteledi. Lighthizer, Amerika ve Japonya’nın kısa süre içerisinde kapsamlı bir ticaret anlaşmasını kabul etmeyi hedeflediğini söyledi. Temsilci bu amaçla Kongre’den de Başkan’ın görüşmeler için hızlı bir onay alabilmesi amacıyla Perşembe senatörlere bilgi verecek bir sunum yapacağını söyledi.
Lighthizer, görüşmelerin vergilerin düşürülmesi ve ticaret engellerinin kaldırılması konusunda erken sonuç vermesini beklediğine dikkat çekti.
Tokyo’nun sessizliği
Tokyo, ikili bir ticaret anlaşması konusunda isteksizdi ve Washington’un Obama yönetimi tarafından imzalanan ve son derece geniş kapsamlı olan Trans-Pasifik anlaşmasına geri dönmesini umuyordu. Başkan Trump Amerika’yı bu anlaşmadan 2017 Ocak ayında çekmişti.
Trump, Japonya Başbakanı Abe’nin, Nisan ayında Florida, Mar-a-Lago’ya ziyareti sırasında da, Japonya’yla, Amerika arasındaki 69 milyarlık ticaret açığını eleştirdi ve bu konuda çift taraflı bir anlaşma yapmak konusunda Abe’ye baskı yaptı.
Japon yetkililer, Trump’ın görüşmelerde Tokyo’ya, siyasi olarak da son derece önemli olan tarım piyasasını açması için baskı yapmasından endişe ediyorlar. Japonların bir başka kaygısı da Trump’ın Japonya’dan yapılan otomobil ithalatını düşürme ya da yüksek vergi getirme olasılığı. Buna karşın Başkan Trump iki tarafın da uzlaşacağı bir anlaşma olacağına inanıyor.
Trump, “Ticaret konusunda çok iyi bir ilişkimiz olacak, daha önce hiç olmadığı kadar iyi olacak. Amerika için daha iyi olabilir çünkü yıllardır olanlardan daha kötü olamaz.” diye konuştu.
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