Amerika ve Kuzey Kore Yeniden Masaya Oturabilir

Kuzey Kore Amerika’yla yeniden nükleer görüşmelere başlamak konusunda istekli olduğunu ancak Amerika’nın yeni bir yaklaşım geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Bu açıklamadan saatler sonraysa Kuzey Kore henüz niteliği belirlenemeyen iki ayrı füze denemesi gerçekleştirdi. Denemelerin yapıldığını Güney Kore Genelkurmay Başkanı açıkladı.

Trump yönetiminden konuya ilişkin bilgilendirme yapan üst düzey bir yetkili de “Kuzey Kore’den füze fırlatıldığının farkındayız. Durumu izlemeye devam ediyoruz ve bölgedeki müttefiklerimizle yakın işbirliğini sürdürüyoruz” dedi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui de Kuzey Kore Ulusal Haber Ajansı tarafından yayınlanan açıklamasında, Pyongyang’ın yeniden müzakerelere Eylül ayı sonunda başlama konusunda istekli olduğunu söyledi. Koreli Bakan açıklamasında Amerika’nın bu geçen süre zarfında yeni bir yaklaşımla masaya gelmesini beklediklerini söyledi.

Başkan Donald Trump da Eylül ayı sonunda yeniden müzakere teklifini ilginç bulduğunu söyledi ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’la dostane bir ilişkisinin olduğunu yineledi.