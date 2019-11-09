Amerika Ve Kuzey Kore'nin Anlaşma İhtimali Hergün Daha Da Azalıyor

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili Amerika’yla Kuzey Kore’nin nükleer silahsızlanma konusunda anlaşma şansının her geçen gün azaldığını söyledi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Merkezi Direktörü Cho Chol Su, Moskova’da katıldığı bir konferansta konuştu. Cho, “Amerika’ya uzunca bir zaman tanıdık ve bu yılın sonuna kadar artık bir yanıt bekliyoruz” dedi.

Amerika’nın adım atmasını beklediklerini söyleyen Kuzey Koreli diplomat bunun olmamasının Amerika açısından da büyük bir hata olacağını söyledi.

Bir başka Kuzey Koreli diplomat Kwon Jong Gun da dün yaptığı açıklamada nükleer görüşmelerin ortadan kalkma noktasına geldiğini, Amerika’nın Güney Kore’yle askeri tatbikat yapmasının da bunu tamamen sonlandırmak anlamına geleceğini söyledi.

İki ülke arasındaki nükleer görüşmelerde Şubat ayında Başkan Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un yaptığı görüşmelerden bu yana herhangi bir kayda değer ilerleme sağlanmıyor.

Kuzey Kore, Amerika’dan bu yıl sonuna kadar kendilerine nükleer görüşmelere devam etme konusunda bir kez teklif yapılmasını istediğini belirtmişti.

Daha önce bu görüşmelerin başlamasıyla birlikte Amerika ve Güney Kore gerçekleştirecekleri ortak askeri tatbikatları durdurduklarını açıklamıştı. Ancak Güney Kore Savunma Bakanlığı söz konusu tatbikatların önümüzdeki haftalarda yapılacağını duyurdu.

Kuzey Kore’nin masada öne sürdüğü öncelikli şartlardan biri de Güney Kore ve Amerika arasındaki tatbikatlara son verilmesiydiç

