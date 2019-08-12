Amerika ve Taleban Arasındaki 8. Tur Görüşmelerden de Sonuç Çıkmadı

Amerika ve Taleban arasındaki görüşmelere herhangi bir anlaşma sağlanamadan ara verildi. Yapılan açıklamada tarafların bir sonraki adım olarak yönetimlere danışacakları belirtildi.

Geçen yılın sonlarında başlayan ve Katar’da devam eden görüşmelerde, Amerika askerlerinin Afganistan’dan çekilmesi ve Taleban’ın da Afganistan topraklarını terör örgütleri olarak güvenli liman olmaktan çıkarması konusunda pazarlıklar yapılıyor.

Amerika, Taleban’a Afgan hükümetiyle yetki paylaşımı ve ateşkes konusundan baskı yapıyor. Ancak Taleban Devlet Başkanı Eşref Gani hükümetini tanımıyor ve görüşmelerde de Gani hükümeti yer almıyor.

Taleban Sözcüsü Zebihullah Mücahid 8. tur görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada her iki tarafında da üst düzey yöneticileriyle gelinen noktayı görüşeceğini söyledi.

Mücahid, 8. tur görüşmelere bir anlaşmaya varma umuduyla başladıklarını ancak şu aşamada bunun mümkün olmadığını söyledi

Ameriklı yetkililer görüşmelerin ardından herhangi bir açıklamada bulunmadılar. Amerika’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad görüşmeler öncesinde barışın sağlanması ve Afganistan’ın başka ülkelere yönelik tehdit içermeyen bir ülke haline gelmesi amacına vurgu yapmıştı.