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‘Amerika ve Taleban Çerçeve Anlaşmaya Vardı’

28.01.2019 23:08 | Son Güncelleme

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Amerika ve Taleban yetkililerinin Afganistan’da 17 yıldır süren savaşın sona erdirilmesine yönelik bir barış anlaşmasının çerçevesi üzerinde prensipte mutabakata vardığını açıkladı

‘Amerika ve Taleban Çerçeve Anlaşmaya Vardı’

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Amerika ve Taleban yetkililerinin Afganistan’da 17 yıldır süren savaşın sona erdirilmesine yönelik bir barış anlaşmasının çerçevesi üzerinde prensipte mutabakata vardığını açıkladı. Halilzad açıklamayı New York Times gazetesine yaptı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de, Afgan halkına, haklarından Taleban’la barış uğruna taviz verilmeyeceği yönünde güvence verdi. Amerika’nın en uzun süren savaşına bir çözüm bulmakla görevlendirilen Halilzad daha önce de isyancılarla görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını bildirmişti.

New York Times’ın haberine göre, Halilzad’ın açıkladığı, halen taslak düzeyindeki çerçeve anlaşmasının nihai hale getirilmesi için hala üzerinde çalışılması gereken bazı ayrıntılar var. Halilzad’a göre anlaşmanın, Taleban’ın Afgan topraklarının “uluslararası terör örgütleri ya da bireyler tarafından platform” olarak kullanılmayacağı garantisini veren bir taahhüt ortaya koymasını öngörecek.

Gazete, anlaşmanın ateşkesi ve Taleban’la Afgan hükümetinin görüşmeleri karşılığında Amerikan askerlerinin bu ülkeden tamamen çekilmesini sağlayabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Gani, Afgan halkına mesajında, Kabil’in haberi ve müzakerelere tam katılımı olmadan hiçbir anlaşmanın yapılmayacağını vurguladı.

Gani, “Barışı sağlamak ve her türlü olası felaketi önlemek yükümlülüğüne sahibiz. Ulusal birlik, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü gibi tartışmaya açık olmayan değerler vardır” diye konuştu.

Gani ve Halilzad dün geç saatlerde Kabil’de bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Gani’nin ofisinden yapılan açıklamadaysa, Amerikalı temsilcinin Katar’da Taliban’la son tur görüşmeleri hakkında bilgi verdiği belirtildi. Açıklamaya göre, Halilzad Taleban’la bir ateşkes anlaşmasını masaya yatırdığını, ancak bu konuda bir ilerleme olmadığını söyledi.

Halilzad, bu açıklamayı ve New York Times’ın atıfta bulunduğu açıklamalarını henüz doğrulamazken, Kabil’deki ABD Büyükelçiliği’nden de henüz bir açıklama gelmedi.

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