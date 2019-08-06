Amerika Venezuela'nın Varlıklarını Dondurdu

Amerika Başkanı Donald Trump, Venezuela hükümetinin Amerika’daki tüm varlıklarının dondurulması talimatı verdi. Bu şu ana kadar Maduro hükümetine karşı alınmış en sert yaptırım kararı oldu.

Trump’ın imzaladığı karar uyarınca Venezuela hükümetine ait Amerika’daki hiçbir varlık bir başka yere aktarılamaz yada bir işleme tabi tutulamaz şekilde bloke edilmiş oldu.

Venezuela hükümeti henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro istifa etmeyi reddettikçe Amerika ekonomik ve diplomatik olarak baskılarını arttırmayı sürdürüyor.

Trump geçen hafta yaptığı açıklamada da Venezuela’ya karşı bir blokaj ve tecrit uygulaması düşüncesi içerisinde olduğunu söylemişti.

Amerika’nın tavrına karşılık Rusya ve Küba Maduro’ya destek için Venezuela’ya asker gönderdiler.

Öte yandan Amerika kendisini geçici olarak Venezuela Devlet Başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido’yu tanıyan ilk ülke oldu

Guaido, Maduro’nun geçen yıl yeniden devlet başkanlığını kazandığı seçimlerin hileli olduğunu iddia etmişti.

Yüksek enerji fiyatları, rüşvet sarmalı ve çöken siyasi yapı nedeniyle milyonlarca Venezuelalı ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Ülkede son dönemde gıda, akaryakıt ve tıbbi malzemeler konusunda da ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

