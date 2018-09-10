Amerika Washington’daki Filistin Temsilciliğini Kapatıyor

Amerika, Filistin’i Washington’daki temsilciliğinin kapatılacağı konusunda bilgilendirdi.

Trump yönetimi geçen yıl Filistin’i İsrail’le ciddi barış müzakerelerine başlamaması durumunda Washington’daki ofisini kapatacağı yönünde uyarmıştı.

Filistinli yetkili Saeb Erekat, “Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde İsrail’in savaş suçlarına karşı çalışmaya devam etmemizin cezası olarak Amerika yönetiminin Washington’daki büyükelçiliğimizi kapatacağı konusunda resmi olarak bilgilendirildik” dedi.

Erekat, “Bu, Trump yönetiminin Filistin halkını toplu olarak cezalandırma politikasının bir başka göstergesi” ifadesini kullandı. Erekat, Washington’un daha önce de sağlık ve eğitim dahil insani hizmetlere mali desteği kestiğini hatırlattı.

Amerika daha önce de Filistinliler’e yardım eden Birleşmiş Milletler dairesine maddi yardımı kesme kararı almıştı.

Bu gelişmelere rağmen Beyaz Saray yetkilileri İsrail-Filistin barışı için bir plan hazırlıyor.

Trump daha önce Filistinliler ve İsrailliler arasında nihai anlaşma için çaba sözü vermişti.