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Amerika'ya yerleşmişti! Tolga Karel seçimde desteklediği adayı paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.11.2024 11:20
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Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı "Oğuz" karateriyle tanınan ve uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Tolga Karel ABD seçimleri sonrası desteklediği adayı paylaşarak övgü dizdi.

Amerika'ya yerleşmişti! Tolga Karel seçimde desteklediği adayı paylaştı

2005-2010 yılları arasında yayınlanan "Yaprak Dökümü" dizisinde hayat verdiği "Oğuz" karakteriyle şöhreti yakalayan Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşmişti.

ABD'de TIR şoförlüğü yapan ve şimdilerde lojistik şirketi olan Karel sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Türkiye gündemine dair yorumlarıyla dikkat çeken Karel son olarak ABD seçimlerine dair paylaşımlarda bulundu.

ABD'nin 47. başkanlık seçimini Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump kazandı. Tolga Karel de paylaşım yaparak "Amerikan tarihinin en güçlü geri dönüşü" dedi.

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Tolga Karel devamında ise "Bilen bilir ben bugünün Trumpçısı değilim! Bunak Joe Biden seçildiği günden beri her defasında itiraz ettim" dedi.

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Tolga Karel
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