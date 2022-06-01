"Amerika Yangına Körükle Gidiyor"

Rusya, Amerika'nın Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri ve mühimmat sağlama kararını sert dille eleştirdi ve Moskova'yla Washington'un doğrudan yüzleşme riskinin arttığı uyarısında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Amerika'nın kasten ve gayretle yangına körükle gittiğine inanıyoruz" dedi.

Peskov, Ukrayna'nın Rus topraklarını vurmak için Amerika'nın tedarik ettiği füzeleri kullanması durumunda buna Rusya'nın nasıl yanıt vereceği sorusuna, "En kötü ihtimaller hakkında konuşmayalım" şeklinde yanıt verdi.

Rus devlet haber ajansı RIA Novosti, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un Amerika ve Rusya arasında doğrudan yüzleşme olasılığına ilişkin soruya, "Devam eden her türlü silah tedariki ve bu tedarikin artması, böyle bir gelişme yaşanması riskini arttırıyor" şeklinde yanıt verdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Şubat'ta Rusya'nın işgaliyle başlayan ve üçüncü ayını dolduran savaşta Ukrayna'nın kendini savunabilmesi için Ukrayna'ya uzun menzilli Rus hedeflerini hassasiyetle vurma kapasitesine sahip gelişmiş füze sistemleri tedarik etmeyi kabul etmişti.

Üst düzey Amerikalı yetkililer, Ukrayna'nın füzeleri Rusya topraklarını vurmak için kullanmayacağı yönünde "garanti" vermesi üzerine Washington'un 80 kilometre uzaklığa kadar olan hedefleri vurma kapasitesine sahip füzeleri Ukrayna'ya tedarik etmeyi kabul ettiğini söyledi.

Moskova'nın bu tür garantilere güvenmediğini söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, füzelerin Rus toprakları içine atılması riskini değerlendirdiklerini ve gereken önlemleri aldıklarını, ancak Washington'un attığı adımı "son derece olumsuz" olarak tanımladıklarını kaydetti.

Peskov, bu tür silahların tedarikinin Ukrayna liderlerini duraksayan barış görüşmelerine yeniden başlama yönünde cesaretlendirmeyeceğini sözlerine ekledi.

Amerika'nın Ukrayna'ya yapacağı yeni askeri yardım paketinde mühimmat, karşı ateş radarları, hava gözetim radarları, ilave Javelin tanksavar füzeleri ve zırhlı araçlara karşı kullanılan silahlar bulunuyor.

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, insansız hava araçları ve uçaksavar füzeleri gibi milyarlarca dolarlık askeri yardıma ilave olarak Ukrayna'ya sağlanacak yeni desteğin M142 Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Füze Sistemi'ni de (HIMARS) içereceğini bildirdi. Kiev, HIMARS'ın Rusya'nın füze saldırılarına karşı koymada "kritik" olduğunu kaydediyordu.

Ukrayna, Batılı ülkelerin, sanayi kenti Syevyerodonetsk'in de bulunduğu Luhansk bölgesindeki cephe boyuna konuşlandırılan M777 obüsleri de içeren silah yardımlarını memnuniyetle karşıladı. Ancak Luhansk Valisi Serhiy Gayday, durumun "gül pembe" bir biçimde yansıtılmasına karşı çıktı ve "Silahlar geliyor, ancak arzu ettiğimiz miktarlarda değil. 777 obüsleri geldi diye anında zafer elde edeceğimiz gibi bir durum yok" şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya askeri yardım konusunda ayak diretmekle suçlanan Almanya Başbakanı Olaf Scholz da bugün yaptığı açıklamada, Kiev'e orta menzilli IRIS-T karadan havaya hava savunma sistemi tedarik edeceğini bildirdi.

