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‘Amerika Yaptırım Uygularsa Türkiye Karşılık Verecek’

22.07.2019 15:01 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika’nın Türkiye’ye karşı yaptırım uygulaması halinde karşılık verileceğinin mesajını verdi. Çavuşoğlu, Başkan Donald Trump’ın yaptırımları önlemeyi istediğini düşündüğünü de kaydetti

‘Amerika Yaptırım Uygularsa Türkiye Karşılık Verecek’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika’nın Türkiye’ye karşı yaptırım uygulaması halinde karşılık verileceğinin mesajını verdi. Çavuşoğlu, Başkan Donald Trump’ın yaptırımları önlemeyi istediğini düşündüğünü de söyledi.

Çavuşoğlu, “Eğer Amerika bize karşı düşmanca bir tutum takınırsa biz de misilleme yaparız onlara söylediğimiz gibi. Bu blöf ya da tehdit değil” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu bu açıklamaları TGRT Haber’e yaptı.

Çavuşoğlu, Tükiye’nin düşmanlık gösteren ülkeye boyun eğecek olmadığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı bununla birlikte Amerika’nın böyle bir adım atacağını beklemediğini de vurguladı.

Çavuşoğlu, Trump’ın Türkiye’ye yaptırım uygulamak istemediğini, Trump yönetimi ile daha önceki Amerikan yönetiminin Türkiye’nin Patriot sistemleri alamamasından sorumlu olduğunu kaydetti.

Geçen hafta Amerika Türkiye’nin Rus S-400 füzelerini satına almasına karşılık olarak F-35 projesinden çıkartılmasının başladığını açıklamıştı.

Türkiye, uçağın üretim programına dahil ülke olarak F-35’in yaklaşık 900 parçasını üretiyordu.

Amerikalı bir yetkili Türkiye’nin F-35 programından çıkartılmasının Ankara’ya 500-600 milyon dolara mal olacağını belirtmişti.

Bu arada Rus TASS haber ajansı Rus Rostec şirketinin başkanı Sergei Chemezov’a dayandırdığı haberinde Rusya ve Türkiye’nin S-400’ün bazı parçalarının Türkiye’de ortak üretimi için görüşmeler yaptığını kaydetti.

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