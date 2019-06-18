Amerika Yasadışı Göçmenleri Sınırdışı Etmeye Başlayacak

Amerika Başkanı Donald Trump, yetkililerin yasal olmayan göçmenleri sınırdışı işlemlerine başlayacaklarını belirtti.

Konuya ilişkin olarak Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Donald Trump, “Gelecek hafta ICE ekipleri, yasal olmayan yollardan Amerika’ya girmiş milyonlarca göçmeni göndermeye başlayacaklar. Geldikleri gibi süratle gönderilecekler” ifadelerini kullandı. Ancak yapılacak işlemlere dair herhangi bir detay paylaşmadı.

Şu an Amerika’da çoğunlukla Meksika ve Orta Amerika ülkelerinden 12 milyon göçmen olduğu tahmin ediliyor.

Geçen ay varılan anlaşmayla Meksika, Amerika’da yasal göçmenlik başvurusu devam etmekte olan kişileri almayı kabul etmişti.

Aynı anlaşma kapsamında Meksika, Orta Amerika ülkelerinden gelerek Amerika’ya geçmeye çalışan göçmenleri durdurmak için Ulusal Muhafız gücünü de devreye sokma sözü verdi. Trump yönetimi aksi takdirde Meksika ürünlerine ek gümrük vergileri getirme tehdidinde bulunmuştu.

Trump, Guetamala’nın da benzer bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu söyledi.

Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence de Guetamala’nın da çevre ülkelerden gelen yasal olmayan göçmenleri tutabileceğini savundu.

Ancak şu ana kadar Guetamala tarafından da olası bir anlaşmaya yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

