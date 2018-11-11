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Amerika Yolundakilere Meksika Polisinden Destek

11.11.2018 21:38 | Son Güncelleme

Meksika polisi Amerika sınırına doğru yürüyen Orta Amerikalılar’ın araçlara binmesine yardımcı oluyor

Amerika Yolundakilere Meksika Polisinden Destek

Meksika polisi Amerika sınırına doğru yürüyen Orta Amerikalılar’ın araçlara binmesine yardımcı oluyor.

Queretaro yakınlarında ücretli yol geçiş noktasında polis Amerika’ya ulaşmaya çalışanların kamyon bulmalarına yardımcı oldu. Polis böylece Amerika’ya ulaşmaya çalışanların sürücüleri durdurmalarını da engellemiş oldu.

Queretaro yetkilileri 6531 kişinin Cuma ve Cumartesi günü bölgeden geçiş yaptığını açıkladı.

Söz konusu grup birkaç gün önce Mexico City’deydi ve sayıları o zaman daha azdı.

Grup, San Diego sınırındaki Tijuana gidiyor gibi görünüyor. Hala 2575 km gidecek mesafeleri var.

Amerika’da bu kalablık grubu bazıları ‘karavan’ sözcüğüyle niteliyor ve bu konuara seçimlerin en önemli konularından biri haline gelmişti. Başkan Donald Trump sınıra 5 bin asker konuşlandırılması emrini vermişti. Trump ayrıca kanıt göstermeden kalabalık için suçlular ve teröristler olduğunu söylemişti.

Birçok kişi ise yoksulluktan, çetelerin şiddetinden ve siyasi istikrarsılıktan kaçtıklarını belirtiyor.

Grupta, çoğunlukla Honduras, Guatemala, El Salvador, Nikaragua’dan insanlar bulunuyor ve haftalardır yollardalar.

Meksika bu kişilere iltica etme hakkı ya da çalışma izni önerdi. Meksika hükümeti 2697 kişiye geçici vize sağlandığını bu kişilerin daha kalıcı bir statüye sahip olup olmayacaklarının 45 gün içinde belli olacağını ve söz konusu vizenin bu süre içinde ülkede kalmalarını sağlayacağını belirtti.

Ancak birçoğu Amerika’ya doğru yolculuğa devam ediyor.

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