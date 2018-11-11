Amerika Yolundakilere Meksika Polisinden Destek

Meksika polisi Amerika sınırına doğru yürüyen Orta Amerikalılar’ın araçlara binmesine yardımcı oluyor.

Queretaro yakınlarında ücretli yol geçiş noktasında polis Amerika’ya ulaşmaya çalışanların kamyon bulmalarına yardımcı oldu. Polis böylece Amerika’ya ulaşmaya çalışanların sürücüleri durdurmalarını da engellemiş oldu.

Queretaro yetkilileri 6531 kişinin Cuma ve Cumartesi günü bölgeden geçiş yaptığını açıkladı.

Söz konusu grup birkaç gün önce Mexico City’deydi ve sayıları o zaman daha azdı.

Grup, San Diego sınırındaki Tijuana gidiyor gibi görünüyor. Hala 2575 km gidecek mesafeleri var.

Amerika’da bu kalablık grubu bazıları ‘karavan’ sözcüğüyle niteliyor ve bu konuara seçimlerin en önemli konularından biri haline gelmişti. Başkan Donald Trump sınıra 5 bin asker konuşlandırılması emrini vermişti. Trump ayrıca kanıt göstermeden kalabalık için suçlular ve teröristler olduğunu söylemişti.

Birçok kişi ise yoksulluktan, çetelerin şiddetinden ve siyasi istikrarsılıktan kaçtıklarını belirtiyor.