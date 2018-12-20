"Amerika, YPG-PYD’ye destek vermeye devam edebilir"

İSTANBUL, (DHA)- ABD’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendiren Prof. Dr. Sait Yılmaz, “Amerika, DEAŞ ortadan kalktı diye çekiliyor gibi gözüküyor olsa da YPG/PKK’yı desteklemeye devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

ABD medyasının Amerikan askerlerinin Suriye’den çekileceğini yazmasının ardından Donald Trump’tan ‘çekiliyoruz’ mesajı gelmişti. Beyaz Saray ise çekilmenin takvimini açıkladı. Buna göre, Amerika 100 gün içerisinde Suriye’den çekilecek. Bu durumu değerlendiren İstanbul Esenyurt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Sait Yılmaz, “Bu çekilmenin anlamlı olması için Suriye’de kapsamlı bir barışın esasları konusunda tarafların anlaşmaya varmış olması lazım” diye konuştu.

“İLK BAKIŞTA BARIŞA BİR ADIM DAHA YAKLAŞMIŞ GÖZÜKÜYORUZ”

ABD’nin Suriye’den çekilme kararının ilk bakışta çok olumlu bir karar gibi gözüktüğünü ifade eden Prof. Dr. Sait Yılmaz, “Birden bire Amerika’nın çekiliyor olması daha çok bir propaganda çalışması gibi gözüküyor ve büyük güçlerden biri gittiği için de barışa bir adım daha yaklaşmış gibi oluyoruz. Bizim için daha da önemlisi buradaki bölücü örgüt birikimine Amerikan desteğinin sona ermesi gerekir. Ancak bunun gerçekten böyle mi olacağını düşünmek için çok erken. Oradaki Amerikan varlığı zaten çok büyük askeri birikim değildi. Bunlar YPG-PYD dediğimiz terör örgütüne danışmanlık yapan ve eğitim veren özel kuvvetler elemanları idi. Bunların hepsinin çekileceğini sanmıyorum” dedi.