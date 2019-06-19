HABER

Amerika'da 1 Milyar Dolar Değerinde Kokain Ele Geçirildi

19.06.2019 11:01 | Son Güncelleme

Amerika Adalet Bakanlığı, federal yetkililerin Philadelphia’da bir gemide 1 milyar dolar değerinde kokain ele geçirdiğini açıkladı

Amerika'da 1 Milyar Dolar Değerinde Kokain Ele Geçirildi

Amerika Adalet Bakanlığı, federal yetkililerin Philadelphia’da bir gemide 1 milyar dolar değerinde kokain ele geçirdiğini açıkladı. Bunun Amerika tarihinde tek seferde ele geçirilen en büyük miktar uyuşturucu olduğu ifade edildi.

Federal ve yerel güvenlik güçleri Philadelphia’nın Packer Marine Terminal limanına yanaşmış bulunan, MSC Gayane adlı bir kargo gemisine baskın düzenledi. Yetkililerin mahkemeye sundukları rapora göre gemide, 7 konteyner dolusu kokain ele geçirildi.

Baskın sırasında gemide bulunan Ivan Durasevic ve Fonofaavae Tiasaga adlı iki şahıs da gözaltına alındı. Şahıslar ifadelerinde kokainin gemiye nasıl yüklendiğine dair bilgileri aktardı.

Philadelphia Savcısı William McSwain, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Bu kadar büyük oranda kokain milyonlarca insanı öldürebilirdi” ifadesini kullandı. Savcılık ofisinden yapılan açıklamada, ele geçirilen kokainin yaklaşık değerinin 1 milyar dolardan fazla olduğu belirtildi.

Reuters Haber Ajansı’nın haberine göre söz konusu gemi, geçen ay boyunca Şili, Peru, Kolombiya ve Panama’ya seyahat etmişti.

Geminin sahibi olan Mediterranean Shipping Company’den yapılan açıklamada, durumdan haberdar oldukları ve güvenlik güçleriyle daha önce de yasadışı uyuşturucu trafiğini engellemek konusunda çalışmalar yaptıkları belirtildi.

1989 yılında Amerika’daki bir operasyonda California’da 21 ton kokain ele geçirilmişti. Aynı yıl Teksas’ta da 14 ton kokain yakalanmıştı. Bu defa ele geçirilen kokain de Amerika tarihine geçti.

Federal yetkililere göre kokain halen daha Amerika’da en çok kullanılan uyuşturucu madde durumunda.

2017 yılında yayınlanan Küresel Narkotik Raporu’nda da Amerika Dışişleri Bakanlığı, kokainin kullanımı ve erişilebilirliğinin son 10 yılda arttığına dikkat çekmişti.

Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü
'Trump yönetimi Türkiye'ye yaptırımları değerlendiriyor''Trump yönetimi Türkiye'ye yaptırımları değerlendiriyor'
Trump’ın 2020 Sloganı: ‘Amerika’yı Güçlü Tut’Trump’ın 2020 Sloganı: ‘Amerika’yı Güçlü Tut’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Az önce duyuruldu! 02.48'de başladı

Az önce duyuruldu! 02.48'de başladı

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Alişan'a eşinden büyük sürpiz! Görünce şok yaşadı

Alişan'a eşinden büyük sürpiz! Görünce şok yaşadı

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İşte Uber'in uçan taksisi

İşte Uber'in uçan taksisi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bloomberg: Trump yönetimi Türkiye'ye yaptırımları değerlendiriyor

'Trump yönetimi Türkiye'ye yaptırımları değerlendiriyor'

Trump'tan İran'a gözdağı: Cevap vermeye hazırız

Trump'tan gözdağı: Cevap vermeye hazırız

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan bakan adaylığından çekildi

Pentagon'da sürpriz karar: Shananan adaylıktan vazgeçti

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

BM'den Mursi çağrısı

BM'den flaş Mursi çağrısı!

Mursi neden öldü? Kalp krizi mi? Suikast mi?

Mursi neden öldü? Kalp krizi mi? Suikast mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.