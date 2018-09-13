Amerika'da Ara Seçimlerin Tarihçesi

İki yılda bir yapılan, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamının, 100 sandalyeli Senato’nun da üçte birinin değişmesini sağlayan Kongre ara seçimleri, her dört yılda bir yapılan başkanlık seçimleri kadar ilgi çekmez. Ancak ara seçimler, Kongre’nin yapısını ve siyasi açıdan gideceği yönü belirlemesi açısından son derece önemlidir. Her iki yılda bir Kongre ara seçimleri yapılması zorunluluğu, Amerikan Anayasası’nda sadece kısa bir cümleyle belirtiliyor.

“Temsilciler Meclisi, birkaç eyaletin seçmenleri tarafından her iki yılda bir seçilen üyelerden oluşacaktır.”

Amerika’daki Kongre ara seçimlerinin tarihçesi hakkında bilinmesi gerekenleri gözden geçirelim.

Başkanın Rolü

Kongre ara seçimleri, genellikle görev başındaki başkanın icraatlarına ilişkin bir referendum olarak kabul edilir. Birçok Amerika başkanı, görev başındaki ilk iki yılda kamuoyunun desteğinin kısmen azalması sorunuyla karşılaşır. Bu da Kongre ara seçimlerinde sandık başına gidenlerin sayısının azalması anlamına gelir. Muhalefet partisi, genelde Kongre ara seçimlerine daha dinamik şekilde girer. Bu da başkanın partisinin Kongre’de sandalye kaybetmesiyle sonuçlanır. Görev başındaki başkanların partilerinin 1860’lı yıllardaki Amerikan İç Savaşı’ndan beri 39 Kongre ara seçiminin 36’sını kaybettiği bir gerçek.