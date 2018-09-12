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Amerika’da Aromalı E-Sigaralara Yasak mı Geliyor?

12.09.2018 22:51 | Son Güncelleme

Amerika Gıda ve ilaç Dairesi (FDA), gençler arasında e-sigaralara artan yoğun ilgiden dolayı aromalı e-sigaraları yasaklamayı düşünüyor

Amerika’da Aromalı E-Sigaralara Yasak mı Geliyor?

Amerika Gıda ve ilaç Dairesi (FDA), gençler arasında e-sigaralara artan yoğun ilgiden dolayı aromalı e-sigaraları yasaklamayı düşünüyor.

FDA yetkilisi Scott Gottlieb ‘‘gençler arasında elektronik sigara kullanımının salgın düzeyine geldiğini açıkça gösteren işaretler görüyoruz’’ dedi.

Gottlieb, dairenin e-sigara üreticilerinin piyasa onayı başvurusu yapmaları için gereken tarih aralığını genişletme politikasını da gözden geçireceğini söyledi.

Gottlieb e-sigaraların çocuklara satışı ve pazarlanması karşısında alınacak bir dizi önlem açıkladı.

FDA, aldatıcı etiketler kullandığını söylediği şirketlere 12 uyarı mektubu gönderdi. Gottlieb, ‘‘Yepyeni bir jenerasyonun nikotine alışmasına izin veremeyiz’’ dedi.

Üreticiler, gençlerin ilgisini çekecek, şeker, balonlu çiklet ve meyve aromalı e-sigaralar piyasaya sürüyor. FDA’ya göre 2017’de 2 milyondan fazla ortaokul ve lise öğrencisi e-sigara kullandı.

FDA sektörün lider beş firması Juul Labs Inc., Vuse, MarkTen XL, Blu ve Logic’e küçük yaştakilere yönelik satışları azaltmak için önlem almaları amacıyla 60 gün süre tanıdı.

FDA ayrıca küçük yaştakilere yasa dışı şekilde e-sigara satan perakendecilere 1300 uyarı mektubu gönderdi ve para cezası kesti.

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