Amerika’da Asgari Ücret Tartışması

Amerika’da yıllardır aralıklarla gündeme gelen asgari ücretin arttırılması yine bir başka bahara kalmış görünüyor. Temsilciler Meclisi’nin 1,9 trilyon dolarlık paket içinde kabul ettiği artış Senato kurallarına takıldı.
Bu, enflasyon artışına rağmen 2009’dan buyana 12. yılında da asgari ücretin yine yükselmeyeceği anlamına geliyor.
Amerika’da asgari ücret 2009 yılından buyana 7,25 dolar. Yıllardır bu rakamın arttırılması zaman zaman gündeme geliyor.
Son olarak Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen 1,9 trilyon dolarlık ekonomik pakette asgari ücretin 15 dolara çıkarılması maddesinin de yer alması bu konudaki umutları arttırdı.
Ancak Senato kural komisyonunun asgari ücret artışının ekonomik paket içinde yer alamayacağına hükmetmesi bu konudaki umutların bir başka bahara kalmasına neden oldu.
Asgari ücret artışı ülkede aslında yıllardır tartışılan bir konu. 2009’dan buyana enflasyon artışı olsa da rakam hala 12 yıl öncesinde.
Günümüz ekonomik koşullarında bunun en az 8 dolar 81 cent olması gerekiyor. Demokratlar ise özellikle yenilikçi kanat 15 dolar konusunda ısrarlı.
Aslında ülkenin yönetim şeklinin verdiği olanakla asgari saat ücreti eyaletten eyalete, kentten kente değişiyor.
Örneğin ülkenin başkentinde bu rakam 15 dolar.
Ülkenin en büyük eyaleti California’da 14 dolar.
Bir diğer büyük eyalet Florida’da 2026’ya kadar da 15 dolara çıkarılacak.
50 eyaletin 29’u, 7,25 dolardan daha fazla asgari ücrete sahip. 45 kentteki asgari ücret de bulundukları eyalet oranından fazla.
Asgari ücretin 7,25’ten fazla olduğu eyaletlerde rakam enflasyona göre otomatik olarak arttırılıyor.
1 Ocak itibarıyla da 20 eyalette asgari ücret artmış durumda.
Buna rağmen ülkede hala önemli bir kesim saat başına 7,25 dolar gelir elde ediyor. 2019 rakamlarına göre 392 bin kişi bu rakama çalışıyor. 1 milyon 200 bin kişi ise bu rakamdan daha az bir oran karşılığında emek harcıyor.
Ancak istatistiklerde dikkat çeken bir başka nokta, saat ücretine göre çalışan yaklaşık 83 milyon kişiden milyonlarcasının 15 dolardan daha az bir rakama çalışıyor olması.
Peki federal asgari ücretin saatte 15 dolara çıkması ekonomiyi nasıl etkiler? Birçok iş sahibi özellikle küçük işletmeler ve bazı ekonomistler asgari ücreti arttırmanın iş yerlerine zarar vereceğini ve insanları işlerinden edeceğini belirtiyor, özellikle de yaşamanın daha az maliyetli olduğu yerlerde.
Bu görüşe göre yaşamın daha maliyetli olduğu kentlerde bu fazla hissedilmeyecek.
Bununla birlikte partiler üstü Kongre Bütçe Ofisi’ne göre asgari ücret 15 dolara çıkarılırsa yaklaşık 30 milyon çalışan için ödenecek ücret 333 milyar dolar olacak. Yaklaşık 1 milyon kişi yoksulluktan kurtulacak ve yönetim de gıda yardım programları için daha az harcama yapacak.
Amerika’da 7,25 dolarlık asgari ücretle yaşamak ne kadar mümkün? Amerika’da asgari ücretle çalışan bir kişi haftada 40 saat çalıştığında yılda 15 bin dolar kazanıyor. Ülkede federal yoksulluk sınırı ise 12,880 dolar. Yani kişi tek başınaysa geçiniyor görünüyor ancak bakmakla yükümlü olduğu biri varsa asgari ücret yetersiz kalıyor.
Amerika’da asgari ücret bundan tam 83 yıl önce 1938 yılında 25 cent olarak yürürlüğe girdi.
Enflasyona karşı en güçlü olduğu yıl ise 1968 oldu. O yıl asgari ücret sadece 1,60 dolar olmuştu ama bugünle kıyaslandığında bu rakam 12,27 dolara denk geliyor.
Günümüzde federal asgari ücretin 7,25 dolar olduğu göz önüne alındığında aslında durumun 53 yıl öncesinden çok daha geride olduğu dikkat çekiyor.
Asgari ücretin 15 dolara çıkması için bir 53 yıl daha beklemek gerekir mi bilinmez ama bu yolda Demokratlar’ın Senato’da ve Temsilciler Meclisi’nde böyle bir yasayı geçirmek için gerekli çoğunluğu sağlamaları, aynı anda da Beyaz Saray’da bir Demokrat olması gerekiyor gibi görünüyor.