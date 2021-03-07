Amerika’da Asgari Ücret Tartışması

Günümüz ekonomik koşullarında bunun en az 8 dolar 81 cent olması gerekiyor. Demokratlar ise özellikle yenilikçi kanat 15 dolar konusunda ısrarlı.

Asgari ücret artışı ülkede aslında yıllardır tartışılan bir konu. 2009’dan buyana enflasyon artışı olsa da rakam hala 12 yıl öncesinde.

Ancak Senato kural komisyonunun asgari ücret artışının ekonomik paket içinde yer alamayacağına hükmetmesi bu konudaki umutların bir başka bahara kalmasına neden oldu.

Son olarak Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen 1,9 trilyon dolarlık ekonomik pakette asgari ücretin 15 dolara çıkarılması maddesinin de yer alması bu konudaki umutları arttırdı.

Bu, enflasyon artışına rağmen 2009’dan buyana 12. yılında da asgari ücretin yine yükselmeyeceği anlamına geliyor.

Amerika’da yıllardır aralıklarla gündeme gelen asgari ücretin arttırılması yine bir başka bahara kalmış görünüyor. Temsilciler Meclisi’nin 1,9 trilyon dolarlık paket içinde kabul ettiği artış Senato kurallarına takıldı.

Aslında ülkenin yönetim şeklinin verdiği olanakla asgari saat ücreti eyaletten eyalete, kentten kente değişiyor.

Örneğin ülkenin başkentinde bu rakam 15 dolar.

Ülkenin en büyük eyaleti California’da 14 dolar.

Bir diğer büyük eyalet Florida’da 2026’ya kadar da 15 dolara çıkarılacak.

50 eyaletin 29’u, 7,25 dolardan daha fazla asgari ücrete sahip. 45 kentteki asgari ücret de bulundukları eyalet oranından fazla.

Asgari ücretin 7,25’ten fazla olduğu eyaletlerde rakam enflasyona göre otomatik olarak arttırılıyor.

1 Ocak itibarıyla da 20 eyalette asgari ücret artmış durumda.

Buna rağmen ülkede hala önemli bir kesim saat başına 7,25 dolar gelir elde ediyor. 2019 rakamlarına göre 392 bin kişi bu rakama çalışıyor. 1 milyon 200 bin kişi ise bu rakamdan daha az bir oran karşılığında emek harcıyor.

Ancak istatistiklerde dikkat çeken bir başka nokta, saat ücretine göre çalışan yaklaşık 83 milyon kişiden milyonlarcasının 15 dolardan daha az bir rakama çalışıyor olması.

Peki federal asgari ücretin saatte 15 dolara çıkması ekonomiyi nasıl etkiler? Birçok iş sahibi özellikle küçük işletmeler ve bazı ekonomistler asgari ücreti arttırmanın iş yerlerine zarar vereceğini ve insanları işlerinden edeceğini belirtiyor, özellikle de yaşamanın daha az maliyetli olduğu yerlerde.