Amerika'da Bir Okulda Silahlı Saldırı

Güney Carolina Eyaletinde bir okulda silahlı saldırı yaşandığı haber veriliyor. Polis olaya müdahale ediyor.
Güney Carolina, Hampsted'teki Topsail Lisesi'nde silahlı bir kişinin saldırı düzenlediği haber veriliyor. Bölge polis şefi James Rowell, okulda silahlı bir saldırı olduğunu doğruladı ancak olaya ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı.
Olayda ölen ya da yaralananlar olup olmadığı henüz bilinmiyor. Saldırganın halen okul binasında olduğu belirtiliyor.
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