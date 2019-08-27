Amerika’da Çin’e Yönelik Ekonomik Casusluk Davaları Artışta

Çin’le ticari savaş içinde olan Başkan Donald Trump yönetimindeki Amerika’da Çin’e yönelik ekonomik casusluk davalarının sayısı gittikçe artıyor. Son 10 ayda ABD Adalet Bakanlığı Çin’le ilgili 7 ayrı ekonomik casusluk davası açtı, devam eden 6 davadaysa 4 Çinli’yi Kuzey Kore yaptırımlarını ihlal etmekle suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın bu kovuşturmaları, geçen yıl Kasım ayında dönemin Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın başlattığı ‘Çin İnsiyatifi’ kapsamında devam ediyor. Sessions, bu insiyatifi alma nedenini Çin’in Amerikan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi olarak göstermişti. Trump yönetimi yetkilileri Çin’in bu ihlallerinin Amerikan ekonomisine her yıl milyarlarca dolara mal olduğu görüşünde. Çin ise bu suçlamaları reddediyor.

Adalet Bakanlığı’nın bu insiyatifi kapsamında ekonomik casusluk davalarının yanısıra, Amerikan firmaların Çinli rakiplerine yönelik yolsuzluk suçlamalarının bulunduğu kovuşturmalar da yer alıyor.

Sessions’ın Çin İnisiyatifi’ni açıkladığı gün, Adalet Bakanlığı da dikkat çekilen problemin büyüklüğünü yansıttığını söylediği, Çin’e karşı yeni bir casusluk kovuşturması başlatmıştı. Bu kovuşturmada, Çin devleti kontrolundaki bir firmayla merkezi Tayvan’daki bir firma ve üç Tayvanlı, Amerikan yarı iletken üretici firması Micron Technology’den gizli bilgi aktarımı yapma planıyla suçlanmıştı.