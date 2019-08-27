Amerika’da Çin’e Yönelik Ekonomik Casusluk Davaları Artışta

Çin’le ticari savaş içinde olan Başkan Donald Trump yönetimindeki Amerika’da Çin’e yönelik ekonomik casusluk davalarının sayısı gittikçe artıyor. Son 10 ayda ABD Adalet Bakanlığı Çin’le ilgili 7 ayrı ekonomik casusluk davası açtı, devam eden 6 davadaysa 4 Çinli’yi Kuzey Kore yaptırımlarını ihlal etmekle suçladı.
ABD Adalet Bakanlığı’nın bu kovuşturmaları, geçen yıl Kasım ayında dönemin Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın başlattığı ‘Çin İnsiyatifi’ kapsamında devam ediyor. Sessions, bu insiyatifi alma nedenini Çin’in Amerikan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi olarak göstermişti. Trump yönetimi yetkilileri Çin’in bu ihlallerinin Amerikan ekonomisine her yıl milyarlarca dolara mal olduğu görüşünde. Çin ise bu suçlamaları reddediyor.
Adalet Bakanlığı’nın bu insiyatifi kapsamında ekonomik casusluk davalarının yanısıra, Amerikan firmaların Çinli rakiplerine yönelik yolsuzluk suçlamalarının bulunduğu kovuşturmalar da yer alıyor.
Sessions’ın Çin İnisiyatifi’ni açıkladığı gün, Adalet Bakanlığı da dikkat çekilen problemin büyüklüğünü yansıttığını söylediği, Çin’e karşı yeni bir casusluk kovuşturması başlatmıştı. Bu kovuşturmada, Çin devleti kontrolundaki bir firmayla merkezi Tayvan’daki bir firma ve üç Tayvanlı, Amerikan yarı iletken üretici firması Micron Technology’den gizli bilgi aktarımı yapma planıyla suçlanmıştı.
Suçlamaların yöneltildiği firmaysa Amerika’ya karşı dava açarak fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiğini iddia etti.
Bu yıl Ocak ayında, ABD Adalet Bakanlığı Çin teknoloji firması Huawei’ye karşı bir dizi suçlamayla dava açtı. Nisan ayındaysa, Çin kökenli ABD vatandaşı Xiaoqing Zheng Amerikan firması General Electirc’ten tribün teknolojisiyle ilgili, ticari gizlilik içeren bilgi edinme çabasında olduğunu öne sürdü.
Eski bir ABD istihbarat birimi yetkilisi, Çin’in son 20 yıl içinde casusluk faaliyetlerini giderek arttırdığını ve çoğunlukla da ‘Çin Yapımı 2025’ adlı endüstriyel kalkınma stratejisinde yer alan sektörlere odaklandığını belirtiyor.
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