HABER

Amerika’da Çin’e Yönelik Ekonomik Casusluk Davaları Artışta

27.08.2019 21:18 | Son Güncelleme

Çin’le ticari savaş içinde olan Trump yönetimindeki Amerika’da Çin’e yönelik ekonomik casusluk davalarının sayısı gittikçe artıyor. Son 10 ayda ABD Adalet Bakanlığı Çin’le ilgili 7 ayrı ekonomik casusluk davası açtı, devam eden 6 davadaysa 4 Çinli’yi Kuzey Kore yaptırımlarını ihlal etmekle suçladı

Amerika’da Çin’e Yönelik Ekonomik Casusluk Davaları Artışta

Çin’le ticari savaş içinde olan Başkan Donald Trump yönetimindeki Amerika’da Çin’e yönelik ekonomik casusluk davalarının sayısı gittikçe artıyor. Son 10 ayda ABD Adalet Bakanlığı Çin’le ilgili 7 ayrı ekonomik casusluk davası açtı, devam eden 6 davadaysa 4 Çinli’yi Kuzey Kore yaptırımlarını ihlal etmekle suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın bu kovuşturmaları, geçen yıl Kasım ayında dönemin Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın başlattığı ‘Çin İnsiyatifi’ kapsamında devam ediyor. Sessions, bu insiyatifi alma nedenini Çin’in Amerikan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi olarak göstermişti. Trump yönetimi yetkilileri Çin’in bu ihlallerinin Amerikan ekonomisine her yıl milyarlarca dolara mal olduğu görüşünde. Çin ise bu suçlamaları reddediyor.

Adalet Bakanlığı’nın bu insiyatifi kapsamında ekonomik casusluk davalarının yanısıra, Amerikan firmaların Çinli rakiplerine yönelik yolsuzluk suçlamalarının bulunduğu kovuşturmalar da yer alıyor.

Sessions’ın Çin İnisiyatifi’ni açıkladığı gün, Adalet Bakanlığı da dikkat çekilen problemin büyüklüğünü yansıttığını söylediği, Çin’e karşı yeni bir casusluk kovuşturması başlatmıştı. Bu kovuşturmada, Çin devleti kontrolundaki bir firmayla merkezi Tayvan’daki bir firma ve üç Tayvanlı, Amerikan yarı iletken üretici firması Micron Technology’den gizli bilgi aktarımı yapma planıyla suçlanmıştı.

Suçlamaların yöneltildiği firmaysa Amerika’ya karşı dava açarak fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiğini iddia etti.

Bu yıl Ocak ayında, ABD Adalet Bakanlığı Çin teknoloji firması Huawei’ye karşı bir dizi suçlamayla dava açtı. Nisan ayındaysa, Çin kökenli ABD vatandaşı Xiaoqing Zheng Amerikan firması General Electirc’ten tribün teknolojisiyle ilgili, ticari gizlilik içeren bilgi edinme çabasında olduğunu öne sürdü.

Eski bir ABD istihbarat birimi yetkilisi, Çin’in son 20 yıl içinde casusluk faaliyetlerini giderek arttırdığını ve çoğunlukla da ‘Çin Yapımı 2025’ adlı endüstriyel kalkınma stratejisinde yer alan sektörlere odaklandığını belirtiyor.

Otoyolda şaşırtan görüntü! Bakan bir daha baktıOtoyolda şaşırtan görüntü! Bakan bir daha baktı
NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştıNASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dondurma ısmarladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

Bir bankadan daha kredilerde indirim

Bir bankadan daha kredilerde indirim

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

Bursa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NASA, Amazonlar'daki felaketin boyutunu açıkladı! Son 9 yılın en yoğunu

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dondurma ısmarladı

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dondurma ısmarladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den flaş açıklamalar

Reuters duyurdu: YPG Türkiye sınırından çekiliyor

Reuters duyurdu: YPG Türkiye sınırından çekiliyor

Netanyahu'dan Nasrallah'a: Sakin ol

Netanyahu'dan Nasrallah'a: Sakin ol

Erdoğan ve Putin uçakları birlikte inceledi!

Erdoğan ve Putin uçakları birlikte inceledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.