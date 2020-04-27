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Amerika’da Corona Nedeniyle Cezaevinde İlk Ölüm

27.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

Amerika’nın Louisiana eyaletinde uyuşturucu suçuyla ilgili 27 yıllık hapis cezasını çekmekte olan 49 yaşındaki Patrick Jones’un Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı

Amerika’da Corona Nedeniyle Cezaevinde İlk Ölüm

Amerika’nın Louisiana eyaletinde uyuşturucu suçuyla ilgili 27 yıllık hapis cezasını çekmekte olan 49 yaşındaki Patrick Jones’un Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Bu, ülkede cezaevinde Corona nedeniyle gerçekleşen ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

Amerika genelindeki cezaevlerinde toplam 14 mahkumla 13 çalışanın virüse yakalandığı belirtiliyor.

Patrick Jones’un Oakdale’de düşük güvenlikli bir cezaevinde kaldığı ve hastalıkla ilgili ilk belirtleri 19 Mart’ta gösterdiği kaydedildi.

Yetkililer Jones’un uzun süredir devam eden sağlık sorunları olduğunu ve bu nedenle yüksek risk kategorisinde yer aldığını kaydettiler.

Jones’un şikayetlerinin ardından 19 Mart’ta hastaneye kaldırıldığı, durumunun bir gün sonra kötüleşmesi üzerine solunum cihazına bağlandığı ancak Cumartesi günü yaşamını yitirdiği belirtildi.

Aynı cezaevinde 5 mahkumda Corona virüsü saptandığı da bildiriliyor. Uzmanlar Adalet Bakanlığı’na virüsün cezaevlerinde yayılmasını önlemek için daha fazlasını yapma çağrısında bulunuyor.

Ülkede cezaevlerine ziyaretler geçici olarak durduruldu, yeni mahkumlar da 14 günlük karantinaya alınıyor.

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