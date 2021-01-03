Amerika’da Corona Ölümleri 350 Bini Aştı

Amerika’da Corona virüsü nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı Pazar günü itibarıyla 350 bini aştı.

Uzmanlar tatil haftasının sona ermesiyle vakaların daha da artacağını düşünüyor.

Ülkede vaka sayısı 20 milyonu aşmış durumda.

Dünya genelinde virüs nedeniyle Amerika’dan sonra en fazla can kaybı Brezilya’da. Ülkede 195 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Fauci: "Ölümler gerçek"

Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başındaki isim Dr. Anthony Fauci Pazar günü katıldığı televizyon programında ülkedeki virus ölümleriyle ilgili de konuştu.

Başkan Donald Trump’ın ölümlerin fazla sayıldığı iddialarına katılmayan Fauci, “ölümler gerçek” ifadesini kullandı.

Fauci, bu açıklamasını ABC televizyonuna yaptı.

Fauci, dolmuş hastanelerin ve stresli sağlık çalışanlarının da sahte değil gerçek olduğunu söyledi.

Fauci ve Amerika Sağlık Müdürü Jerome Adams CNN yaptıkları açıklamada da Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’nin yayınladığı Corona verilerini savundu.

Fauci ve Adams yavaş bir başlamanın ardından aşılar konusunda umutlu konuştular. 14 Aralık’tan bu yana Amerika’da 4 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı.