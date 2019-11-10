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Amerika’da Dikkat Çeken Elektronik Sigara Araştırması

10.11.2019 17:40 | Son Güncelleme

Amerika’da yapılan bir araştırma son 30 günde lise öğrencilerinden 4’ünün, ortaokul öğrencilerinden de 10’da birinin elektronik sigara içtiğini ortaya koydu

Amerika’da Dikkat Çeken Elektronik Sigara Araştırması

Amerika’da yapılan bir araştırma son 30 günde lise öğrencilerinden 4’ünün, ortaokul öğrencilerinden de 10’da birinin elektronik sigara içtiğini ortaya koydu.

İki ayrı araştırmanın sonuçları Amerikan Tıp Derneği Dergisi’nde yayınlandı.

Araştırmalardan bir tanesi, 2019 Ulusal Gençlik Sigara Araştırması adını taşıyor, Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yapılan araştırma 5.3 milyon genç Amerikalı’nın elektronik sigarayı sürekli içtiğini ortaya koydu. Bu rakam geçen yıl 3.6 milyon olmuştu.

Çalışma, eyalet ve federal düzeyde genç yaştakilerin elektronik sigara içmemesini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların yetersiz olduğunu vurguluyor.

Mentol ve nane dışında tatlandırılmış elektronik ürünlerle,18 yaşından küçüklere elektronik sigara satışının yasaklanmasına rağmen bu türürünleri kullananlar da artış olduğu dikkat çekiyor.

Çalışmaya göre lise öğrencilerinin yaklaşık yüzde 60’ı Juul marka elektronik sigaralarını tercih ediyor.

Bir başka çalışma Güney California Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yapıldı. Bu araştırmada da lise çağındakilerin çoğunun naneyi mentole tercih ettiğini gösterdi.

Çalışmalar, federal yönetimin bütün elektronik tatlandırılmış sigaraları yasaklamayı değerlendirdiği bir döneme denk geldi.

Amerika Akciğer Derneiği sözcüsü Erika Sward araştırma sonuçlarını önemli önlemler alınması çağrısı olarak yorumluyor. Sward’a göre Amerika elektronik sigara krizinin ortasında ve bu onyıllar sürebilir.

Amerika’daki en fazla elektronik sigara satışı yapan firma olan Juul, gönüllü olarak bütün meyveyle tatlandırılmış ürünlerinin satışını durdurdu. Fakat bu nane ve mentol tatlandırıcılarını içermedi. Şirket ayrıca tatlandırılmışların yasaklanmasına yönelik federal çabalara karşı lobi faaliyetinde bulunmayacağını da açıkladı.

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