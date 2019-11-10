Amerika’da Dikkat Çeken Elektronik Sigara Araştırması

Amerika’da yapılan bir araştırma son 30 günde lise öğrencilerinden 4’ünün, ortaokul öğrencilerinden de 10’da birinin elektronik sigara içtiğini ortaya koydu.

İki ayrı araştırmanın sonuçları Amerikan Tıp Derneği Dergisi’nde yayınlandı.

Araştırmalardan bir tanesi, 2019 Ulusal Gençlik Sigara Araştırması adını taşıyor, Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yapılan araştırma 5.3 milyon genç Amerikalı’nın elektronik sigarayı sürekli içtiğini ortaya koydu. Bu rakam geçen yıl 3.6 milyon olmuştu.

Çalışma, eyalet ve federal düzeyde genç yaştakilerin elektronik sigara içmemesini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların yetersiz olduğunu vurguluyor.

Mentol ve nane dışında tatlandırılmış elektronik ürünlerle,18 yaşından küçüklere elektronik sigara satışının yasaklanmasına rağmen bu türürünleri kullananlar da artış olduğu dikkat çekiyor.

Çalışmaya göre lise öğrencilerinin yaklaşık yüzde 60’ı Juul marka elektronik sigaralarını tercih ediyor.

Bir başka çalışma Güney California Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yapıldı. Bu araştırmada da lise çağındakilerin çoğunun naneyi mentole tercih ettiğini gösterdi.