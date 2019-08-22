Amerika'da Doğanlara Vatandaşlık Hakkı Kaldırılabilir

Amerika, ülkede doğan ancak vatandaş olmayan kişilerin çocuklarına Amerika vatandaşlığı verilmesi hakkını kaldırmayı ciddi şekilde düşünüyor. Açıklama Amerika Başkanı Donald Trump’tan geldi.

Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Doğum hakkıyla kazanılan vatandaşlık hakkı konusunu ciddi şekilde inceliyoruz. Sınırı yürüyerek geçeceksiniz, burada çocuğunuz doğacak ve tebrikler, bebek Amerika vatandaşı. Bu gerçekten çok garip bir durum” dedi.

Trump geçen yıl yaptığı bir açıklamada da ülkede doğmakla kazanılan Amerika vatandaşlığını iptal edecek bir başkanlık kararnamesi imzalamayı düşündüğünü söylemişti. Ancak uzmanlar bunun Amerika Anayasası’na aykırı olacağı uyarısında bulunuyorlar.

Ülkedeki sivil savaşın ardından kabul edilen Amerika Anayasası’nın 14. maddesi uyarınca siyahi vatandaşlar da dahil olmak üzere Amerika topraklarında doğmak vatandaşlık hakkı kazanmayı mümkün kılıyor.

